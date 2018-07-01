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    Каррера: «Сборная России доказала, что критика в ее адрес была необоснованной»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выступление сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018. По мнению итальянца, критика в адрес команды была необоснованной.

    «Разумеется, ведь позитивный результат всегда работает на создание положительного имиджа любой команды. Если сборная побеждает, то люди по-другому начинают на нее смотреть. А это, в свою очередь, сказывается и на посещаемости стадионов. Россияне уже доказали, что критика в их адрес не всегда была обоснованной. К сожалению, находить изъяны всегда проще.

    Я бы гордился всеми игроками национальной команды, потому что они с достоинством сумели справиться с оказанным на них давлением», – сказал тренер.

    В 17:00 россияне начнут матч 1/8 финала против испанцев.

    Самый важный матч России. Ждем тут

    Источник: RT

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    01.07.2018 15:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 11:29

      В товарищеских матчах было проиграно почти все, поэтому и было много критики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 1 июля 2018, 20:13

      хорватия-дания...есть шанс в 1/2 нам пройти!

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 июля 2018, 17:51

      Перед ЧМ сборная играла плохо и основания критиковать её были.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июля 2018, 15:52

      Надеемся,это завтрашнее интервью..

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 июля 2018, 15:35

      Мы думали, что сборная опёнок.Ложный.
      А оказалось просто опёнок.

      2
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