Каррера: «Сборная России доказала, что критика в ее адрес была необоснованной»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выступление сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018. По мнению итальянца, критика в адрес команды была необоснованной.

«Разумеется, ведь позитивный результат всегда работает на создание положительного имиджа любой команды. Если сборная побеждает, то люди по-другому начинают на нее смотреть. А это, в свою очередь, сказывается и на посещаемости стадионов. Россияне уже доказали, что критика в их адрес не всегда была обоснованной. К сожалению, находить изъяны всегда проще.

Я бы гордился всеми игроками национальной команды, потому что они с достоинством сумели справиться с оказанным на них давлением», – сказал тренер.

В 17:00 россияне начнут матч 1/8 финала против испанцев.

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