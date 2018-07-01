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  • Каррера: «Сборная России доказала, что критика в ее адрес была необоснованной»

Каррера: «Сборная России доказала, что критика в ее адрес была необоснованной»

1 июля 2018, 15:27
5

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выступление сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018. По мнению итальянца, критика в адрес команды была необоснованной.

«Разумеется, ведь позитивный результат всегда работает на создание положительного имиджа любой команды. Если сборная побеждает, то люди по-другому начинают на нее смотреть. А это, в свою очередь, сказывается и на посещаемости стадионов. Россияне уже доказали, что критика в их адрес не всегда была обоснованной. К сожалению, находить изъяны всегда проще.

Я бы гордился всеми игроками национальной команды, потому что они с достоинством сумели справиться с оказанным на них давлением», – сказал тренер.

В 17:00 россияне начнут матч 1/8 финала против испанцев.

Самый важный матч России. Ждем тут

Источник: RT
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Спартак Россия Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Мары
1530448509
Мы думали, что сборная опёнок.Ложный. А оказалось просто опёнок.
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shinnik
1530449525
Надеемся,это завтрашнее интервью..
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1530456674
Перед ЧМ сборная играла плохо и основания критиковать её были.
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Flame2045
1530465207
хорватия-дания...есть шанс в 1/2 нам пройти!
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zigbert
1530520159
В товарищеских матчах было проиграно почти все, поэтому и было много критики.
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