Каррера: «В матче Испания – Россия шансы 50 на 50»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России. Итальянец не видит фаворита.

«Думаю, у сборной России есть шансы на победу в этой игре. Разумеется, для этого необходим правильный настрой, максимальная концентрация и отдача. Но всe это у российских футболистов есть.

Каждая сборная, пробившаяся в плей-офф чемпионата, вправе рассчитывать на выход в следующий круг. Шансы полностью равны, 50 на 50. Разумеется, Испания играет намного техничнее, еe мастерство владения мячом неоспоримо. Но это не значит, сборная России должна выходить на поле в статусе мальчиков для битья. Необходимо лишь подобрать правильный подход», – сказал специалист.

Матч начнется в 17:00 по Москве.