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    Каррера: «В матче Испания – Россия шансы 50 на 50»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России. Итальянец не видит фаворита.

    «Думаю, у сборной России есть шансы на победу в этой игре. Разумеется, для этого необходим правильный настрой, максимальная концентрация и отдача. Но всe это у российских футболистов есть.

    Каждая сборная, пробившаяся в плей-офф чемпионата, вправе рассчитывать на выход в следующий круг. Шансы полностью равны, 50 на 50. Разумеется, Испания играет намного техничнее, еe мастерство владения мячом неоспоримо. Но это не значит, сборная России должна выходить на поле в статусе мальчиков для битья. Необходимо лишь подобрать правильный подход», – сказал специалист.

    Матч начнется в 17:00 по Москве.

    Источник: RT

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    01.07.2018 12:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 10:58

      Каррера всегда настроен на победу.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 1 июля 2018, 13:54

      Дипломатичненько так...., обовсем и ниочем...

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 1 июля 2018, 12:32

      Каррера как всегда политкорректен.

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