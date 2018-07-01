Сборная Португалии – болельщикам: «Мы отдали все, что могли»

Сборная Португалии после вылета с ЧМ-2018 обратилась к болельщикам. В матче 1/8 финала португальцы уступили Уругваю (1:2).
«Мы отдали все, что могли, до последней секунды, но пройти дальше оказалось невозможно.
Спасибо вам за невероятную поддержку на протяжении всего турнира. Мы – одна большая семья. Продолжим прикладывать все силы ради Португалии!» – говорится в сообщении.
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Источник: Twitter