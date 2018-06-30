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  • ЧМ-2018. Франция обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал. Мбаппе сделал дубль

ЧМ-2018. Франция обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал. Мбаппе сделал дубль

30 июня 2018, 18:53
82

Сборная Франции одержала волевую победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Голами в составе трехцветных отметились Антуан Гризманн с пенальти, Бенжамин Павар и дважды Килиан Мбаппе. За «альбиселесте» забивали Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро.

ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала

Франция – Аргентина – 4:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Гризманн, 13 (с пенальти); 1:1 – Ди Мария, 41; 1:2 – Меркадо, 48; 2:2 – Павар, 57; 3:2 – Мбаппе, 64; 4:2 – Мбаппе, 68; 4:3 – Агуэро, 90+3.

Франция: Льорис, Эрнандес, Умтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 75), Гризманн (Фекир, 83), Мбаппе (Товен, 89), Жиру.

Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Рохо (Фасио, 46), Отаменди, Маскерано, Банега, Перес (Агуэро, 66), Ди Мария, Павон (Меса, 75), Месси.

Предупреждения: Матюиди, 72; Павар, 73 – Рохо, 11; Тальяфико, 19; Маскерано, 43; Банега, 50.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Франция Аргентина
Комментарии (82)
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Eddyson
1530374044
Мушкетёры прекратили мучения аргентинцев на этом турнире. Тандем главных тренеров латиноамериканцев отработал на двоечку. Рулить командой должен всё-таки один человек.
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Викос
1530374829
такой матч мог бы украсить и финал ЧМ,
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2013
1530374997
Шедевральный футбол. Страсть, мастерство , желание играть и множество голов. Пожалуй, лучший матч чемпионата, на этот момент.
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OfaZavr
1530375105
просто невероятное зрелище устроили, игра достойная финала. да и голы шикарные на любой вкус! ну а Мбаппе вообще молодчина! с победой французы!
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hevbn 28
1530375201
Я с 1998 года смотрю ЧМ , но не помню такого матча особенно в плей-офф, спасибо надо сказать аргентинцам и за саму игру и за то что они заставили французов показать всё на что они способны в атаке,таких "концертов" в одиночку не бывает, ну и конечно браво Мбаппе.
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Vladarg
1530375438
Один вопрос к Сампаоли:почему Агуэро начинал матч в запасе?!за какие грехи?это,конечно,не главная причина поражения,но то,что этот его ход повлиял на исход поединка,в этом уверен.
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Mazzola
1530376010
Наигениальнейший и наиинопланетнейший мыльный пузырь наконец-то лопнул с громким треском. Брызги разлетелись, запачкав трибуны.Теперь осталось вручить ЗМ и приз лучшему игроку ЧМ. Хе-хе...
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GoldPlayFIFARus9
1530379881
Жаль что так получилось,болел против сбродной лягушатии после того как они скатали договорняк с африкано-данией. Буду против этих 2-х сборных топить весь чемп
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Zubo
1530382534
Ничего, дальше Уругвая эта тошниловка не пройдет
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Zubo
1530382706
Французский хлев
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