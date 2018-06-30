ЧМ-2018. Франция обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал. Мбаппе сделал дубль

Сборная Франции одержала волевую победу над Аргентиной в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Голами в составе трехцветных отметились Антуан Гризманн с пенальти, Бенжамин Павар и дважды Килиан Мбаппе. За «альбиселесте» забивали Анхель Ди Мария, Габриэль Меркадо и Серхио Агуэро.
ЧМ-2018. Плей-офф. 1/8 финала
Франция – Аргентина – 4:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Гризманн, 13 (с пенальти); 1:1 – Ди Мария, 41; 1:2 – Меркадо, 48; 2:2 – Павар, 57; 3:2 – Мбаппе, 64; 4:2 – Мбаппе, 68; 4:3 – Агуэро, 90+3.
Франция: Льорис, Эрнандес, Умтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо, 75), Гризманн (Фекир, 83), Мбаппе (Товен, 89), Жиру.
Аргентина: Армани, Меркадо, Тальяфико, Рохо (Фасио, 46), Отаменди, Маскерано, Банега, Перес (Агуэро, 66), Ди Мария, Павон (Меса, 75), Месси.
Предупреждения: Матюиди, 72; Павар, 73 – Рохо, 11; Тальяфико, 19; Маскерано, 43; Банега, 50.