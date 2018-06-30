Милана Кержакова: «Хочу признаться: Саша забрал у меня сына, потому что я 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике»

Жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова Милана призналась, что футболист не похищал у нее их общего сына.

Ранее девушка заявила, что форвард намеренно забрал у нее ребенка и уже месяц не дает ей видеться с мальчиком.

«Друзья, я хочу признаться во всем, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике. Ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании.

Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом… Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся. В то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами. Такое, наверное, ни один мужчина не выдержит.

Мне очень помогала Яна Рудковская, давала мудрые советы! Она, как и еще несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью, но я от всех них скрывала то, что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни. Я оказалась слабой. Я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации которая есть.

Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровею, Теме лучше жить с папой. Мне очень жаль, что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение. Я искала поддержку от вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали. Сегодня я счастлива. Я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей, позвонила и извинилась перед Яной, которой не наплевать, и которая единственная поддержала Сашу и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадет с моего сердца. Вы все знаете. Я обещаю вам , что я выкарабкаюсь, я справлюсь. А когда я полностью излечусь, я создам фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию, чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой, а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки», толкая их в большую пропасть.

Что еще сказать… Я хочу быть сильной. Наверное, когда со мной близкие люди, которые в меня верят, у меня должно получиться. Спасибо всем за вашу поддержку и простите меня», – написала Милана Кержакова на своей странице в инстаграме.