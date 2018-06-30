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  • Милана Кержакова: «Хочу признаться: Саша забрал у меня сына, потому что я 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике»

Милана Кержакова: «Хочу признаться: Саша забрал у меня сына, потому что я 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике»

30 июня 2018, 16:58
20

Жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова Милана призналась, что футболист не похищал у нее их общего сына.

Ранее девушка заявила, что форвард намеренно забрал у нее ребенка и уже месяц не дает ей видеться с мальчиком.

«Друзья, я хочу признаться во всем, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике. Ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании.

Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом… Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся. В то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами. Такое, наверное, ни один мужчина не выдержит.

Мне очень помогала Яна Рудковская, давала мудрые советы! Она, как и еще несколько человек, очень хотела помочь сохранить нашу семью, но я от всех них скрывала то, что привело сейчас меня к этой трагедии моей жизни. Я оказалась слабой. Я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он негодяй, хотя он давал и дает даже в той ситуации которая есть.

Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не выздоровею, Теме лучше жить с папой. Мне очень жаль, что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение. Я искала поддержку от вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали. Сегодня я счастлива. Я увидела и обняла сына, поговорила с Сашей, позвонила и извинилась перед Яной, которой не наплевать, и которая единственная поддержала Сашу и призвала меня признаться во всем! Сегодня камень упадет с моего сердца. Вы все знаете. Я обещаю вам , что я выкарабкаюсь, я справлюсь. А когда я полностью излечусь, я создам фонд помощи женщинам, которые попали в подобную ситуацию, чтобы им квалифицированные психологи помогли справится с проблемой, а не наливали и не подсыпали как добрые «подружки», толкая их в большую пропасть.

Что еще сказать… Я хочу быть сильной. Наверное, когда со мной близкие люди, которые в меня верят, у меня должно получиться. Спасибо всем за вашу поддержку и простите меня», – написала Милана Кержакова на своей странице в инстаграме.

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Публикация от text (@milana_kerzhakova)

Источник: Instagram
Россия Россия (до 18) Кержаков Александр
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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МВС
1530367829
Нас и дальше собираются держать в курсе подробных событий четы Кержаковых?!это так неизбежно необходимо здесь?
Ответить
smersh45
1530368406
а всё мужики виноваты
Ответить
Иванов Иван Иванович
1530369877
Где Сашка таких баб находит?
Ответить
Viper for CSKA
1530370629
Я понимаю избиение жены Промесом. Оно имеет отношение к будущему его карьеры. Но зачем выкладывать на футбольном сайте текст очередной зажравшейся наркоманки? Кержаков уже даже не действующий футболист. Таким историям место везде, где угодно: Первый, НТВ, Домашний, но никак не на футбольном сайте.
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Тибер
1530372745
Долечивайтесь и воспитывайте вместе! ))) Иногда человека много сидящего за компьютером тоже наркаманом называют (((((
Ответить
yorgenbarenz
1530375210
Тяжёлая ситуация у Александра.Крепенько парень попал.Что их ждёт впереди?
Ответить
ZENIT-59
1530377426
Наконец-то разъяснилась правда! А то во многих средствах массовой информации про ситуацию в семье нащего лучшего нападающего такие ужасы расписывали.С трудом верилось! Хочется пожелать Саше успехов во всём-как в тренерской деятельности, так и в личной жизни!
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zigbert
1530377595
Печальная история.
Ответить
dok66
1530377766
А ларчик просто открывался ! Алки и нарки врут напропалую всем , чтобы себя оправдать !
Ответить
propolis
1530379028
Чет не понял куда я попал.. вроде футбольный сайт, а статьи как-будто из какой-то заштатной желтой газетенки.. не надо так..
Ответить
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