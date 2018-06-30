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  • Черчесов: «Против испанцев тяжело находить варианты, но мы постараемся»

Черчесов: «Против испанцев тяжело находить варианты, но мы постараемся»

30 июня 2018, 11:11
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

«Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги (бывший главный тренер Испании – прим. ред.) и видим изменения при Йерро (нынешний главный тренер Испании – прим. ред.). Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому», – сказал Черчесов.

Матч пройдет завтра на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Испания Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Gamidio
1530346453
станислав саламыч гений
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ЮНик
1530347507
Испанцы сейчас бледная тень знаменитой "красной фурии". Да и без тренера остались фактически. Хитрит Черчесов... Для нынешней сборной России, во главе которой гениальный и космический стратег Станислав Саламович, нынешняя Испания не соперник. Главное сберечь силы всех наших футбольных звезд к матчу с хорватами в четвертьфинале и с бразильцами в полуфинале, чтобы выйти на пик формы к финалу.
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Рубик Докоян
1530347559
Завтра мы это всё увидим. Вначале вариант состава, потом схему и тактику игры. А уж какие варианты А, В и С, лишь бы не на букву Ха предложит наш тренерский штаб испанской сборной, Стас заинтриговал...
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belarus-gomel
1530349423
у Бердыева спроси!!! есть спец по Испании!!!
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awko51
1530351114
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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KOLBIS
1530351761
У нас в России,когда говорят постараемся,это практически означает,что не сделают...
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yorgenbarenz
1530353373
Нечего тут придумывать.Выпускай второй состав,но не забудь каждому шепнуть про шейные позвонки и душевую.
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Vitaly1960
1530353873
Наши опорники Газинский и Зобнин должны максимально повиснуть на Иньесте и Иско и не давать им спокойно принимать мяч, чтобы они не обостряли атаку своими передачами, тогда и Диего Коста окажется на голодном пайке. Если опять выйдем с одним нападающим , то развяжем руки испанским защитникам для подключения в атаку, тому же Рамосу. А, имея 2-х разноплановых нападающих, можем и завоевать господство в воздухе (при стандартах и у тех и у других ворот) и в отрыв убежать. Хорошо бы ещё, чтобы тренер, трудно подыскивая варианты, обращал бы внимание на подобные коментарии ...
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zigbert
1530367403
Найти противоядие против испанцев трудно, но необходимо.
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