Черчесов: «Против испанцев тяжело находить варианты, но мы постараемся»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

«Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги (бывший главный тренер Испании – прим. ред.) и видим изменения при Йерро (нынешний главный тренер Испании – прим. ред.). Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому», – сказал Черчесов.

Матч пройдет завтра на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.