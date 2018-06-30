Гризманн: «Идеальная карьера? ЧМ, Лига чемпионов и потом МЛС»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн ответил на вопрос о том, собирается ли переехать в МЛС.

«Идеальная карьера? Чемпионат мира, Лига чемпионов, а потом я могу поехать и спокойно поиграть в США. Это моя идеальная карьера. Неплохо, не так ли?

Если все пойдет так, я бы согласился на это хоть сейчас. Не знаю, в каком возрасте могу заиграть в МЛС. Все зависит от трофеев, которые я выиграю. Когда мне будет 32 или 33 я уже хочу быть там – нужно быть в состоянии показать что-то на поле», – сказал Гризманн.

Завтра Франция сыграет в 1/8 финала ЧМ против сборной Аргентины. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.