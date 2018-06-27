Лев продолжит тренировать сборную Германии вне зависимости от выступления на ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз (DFB) намерен продлить контракт с главным тренером сборной Йоахимом Левом вне зависимости от результатов выступления национальной команды на чемпионате мира-2018.

После двух туров группового раунда турнира Германия набрала три очка. Сегодня она встретится с Южной Кореей. В этом матче решится судьба выхода немцев в плей-офф.

«Еще накануне чемпионата мира руководство союза приняло решение о продлении контракта с Левом до 2022 года. Мы верим, что изменения, необходимые сборной после ЧМ-2018, Лев сможет внести лучше, чем кто-либо другой», – сказал президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

Лев руководит Германией с 2006 года. В 2014 году он привел команду к победе на чемпионате мира.