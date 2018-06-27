«МЮ» ждет исключения «Милана» из Лиги Европы, чтобы купить Бонуччи

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи входит в трансферные интересы «Манчестер Юнайтед», сообщает Yahoo Sports.

Англичане ждут решения УЕФА относительно возможного исключения «Милана» из Лиги Европы из-за нарушения финансового фэйр-плей. Оно должно быть объявлено на этой неделе.

В случае, если «Милан» не сможет принять участие в Лиге Европы, «россонери» придется продать ряд игроков. В их число входит Бонуччи.

Защитник перешел в «Милан» прошлым летом из «Ювентуса» за 42 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей в Серии А, забив в них два гола.