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  • Месси – после победы над Нигерией: «Мы страдали сегодня. Это был трудный матч»

Месси – после победы над Нигерией: «Мы страдали сегодня. Это был трудный матч»

27 июня 2018, 00:36
3

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Нигерии (2:1).

– Вы когда-нибудь страдали так сильно, как сегодня? Гол Рохо успокоил?

– Мы правда страдали сегодня. На кону стояло все. Когда Рохо забил, нас отпустило. Это был трудный матч. До этого мы играли не очень хорошо. Мы добились нашей цели. Мы не думали, что будем так мучиться. К сожалению, было очень трудно, но мы прошли дальше.

– Что можете сказать о Франции? Смотрели их матчи?

– Да, конечно, мы смотрели всех игры. На этом ЧМ мы смотрим все матчи. У Франции очень сильные игроки, хорошие защитники, полузащитники и форварды. Они очень взрывные и быстрые.

По «Барселоне» я знаю нескольких игроков. Я знаю, что делать против них. Обещаю, игра не будет простой для Франции.

Поведение Марадоны – феерия. Это круче победы Аргентины

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Нигерия Аргентина Месси Лионель
Комментарии (3)
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+50/-50
1530051497
А ка вы страдали с Хорватией. А сегодня был праздник, по всей Аргентине.
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Александр52
1530079451
Лео всё правильно сказал. Он всегда уважает соперников и говорит о них предельно объективно. Он скромный человек, может быть даже излишне скромный. Но именно за это мы его любим.
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zigbert
1530170001
Рохо конечно спас Аргентину и гол получился великолепный.
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