Месси – после победы над Нигерией: «Мы страдали сегодня. Это был трудный матч»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Нигерии (2:1).

– Вы когда-нибудь страдали так сильно, как сегодня? Гол Рохо успокоил?

– Мы правда страдали сегодня. На кону стояло все. Когда Рохо забил, нас отпустило. Это был трудный матч. До этого мы играли не очень хорошо. Мы добились нашей цели. Мы не думали, что будем так мучиться. К сожалению, было очень трудно, но мы прошли дальше.

– Что можете сказать о Франции? Смотрели их матчи?

– Да, конечно, мы смотрели всех игры. На этом ЧМ мы смотрим все матчи. У Франции очень сильные игроки, хорошие защитники, полузащитники и форварды. Они очень взрывные и быстрые.

По «Барселоне» я знаю нескольких игроков. Я знаю, что делать против них. Обещаю, игра не будет простой для Франции.

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