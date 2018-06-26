Наингголан: «В «Интере» я чувствую себя нужным. В «Роме» я перестал это ощущать»

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан прокомментировал переход из «Ромы».

«Я не ожидал настолько теплого приема. Я счастлив. Теперь надо оправдать ожидания болельщиков. Признание фанатов важно для каждого игрока.

Спаллетти? Я провел с ним лучший сезон и надеюсь повторить это снова.

Важно почувствовать доверие со стороны тренера и вице-президента клуба Дзанетти. Они дали мне возможность почувствовать себя нужным, в «Роме» я перестал ощущать это», – сказал Наингголан.

Контракт бельгийца с «Интером» рассчитан на 4 года.