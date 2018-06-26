Окслэд-Чемберлен: «Тяжело было смотреть матч Англии против Туниса»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен поделился мнением об игре сборной Англии на ЧМ. Хавбек получил травму в апреле и не поехал на чемпионат мира.

«Я смотрю ЧМ и болею за парней. Смотреть первый матч против Туниса было сложно – это тот момент, когда ты понимаешь, какую возможность упускаешь. Но такое случается в жизни, и остаюсь позитивно настроенным.

Моя травма? Я чувствовал, что играю неплохо, чувствовал себя уверенно и мне нравился мой футбол. И когда все рушится в один момент, одним действием – это не здорово.

Окслэд-Чемберлен восстановится от травмы колена не раньше ноября