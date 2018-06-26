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  • Ибрагимович: «Игра Швеции на ЧМ? Чувствую, что могу сыграть намного лучше них»

Ибрагимович: «Игра Швеции на ЧМ? Чувствую, что могу сыграть намного лучше них»

26 июня 2018, 19:59
9

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением об игре шведов на ЧМ.

«Тяжело ли смотреть, как играет сборная на ЧМ без меня? Нет. Сначала, в первых матчах, мне казалось, что я могу сыграть намного лучше, чем они. И все еще чувствую это.

Но приходит время, и ты говоришь себе, что нужно дать им играть и получать удовольствие от этого. Когда я пришел в сборную, мне не были рады. Я отличался от них. У меня другая история.

Но я прошел через все это и стал капитаном сборной, выше уже не бывает», – сказал Ибрагимович.

Завтра, 27 июня, Швеция сыграет в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Мексики. Шведы сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Источник: ESPN
Чемпионат мира Швеция Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
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krg-kz
1530033447
По любому! Ибра рулит!
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Yev
1530038713
Проходя мимо зеркала, Ибрагимович, наверное, каждый раз испытывает оргазм.
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Mazai-NN
1530039055
Как футболист молодец. Как человек отстой.
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Artemka69
1530039273
"Бог" Ибрагимович заговорил!!))Ничего другого от него не ожидал.
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KOLBIS
1530039950
Лео,Ибра...ОЛИМП ПРОСТО...
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alex kidn
1530042358
Пижон
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Александр52
1530045340
Ещё один Марадона нарисовался. Просто не уважительно. Шведы молодцы. А каратисту двойка. Ему везде плохо и тесно.
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OfaZavr
1530083801
сказал в своем стиле, ничего другого от него и не ожидал)
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Sterh
1530100989
Хорошо, что ты не играешь, самовлюбленный павлин.
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