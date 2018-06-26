Ибрагимович: «Игра Швеции на ЧМ? Чувствую, что могу сыграть намного лучше них»

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением об игре шведов на ЧМ.

«Тяжело ли смотреть, как играет сборная на ЧМ без меня? Нет. Сначала, в первых матчах, мне казалось, что я могу сыграть намного лучше, чем они. И все еще чувствую это.

Но приходит время, и ты говоришь себе, что нужно дать им играть и получать удовольствие от этого. Когда я пришел в сборную, мне не были рады. Я отличался от них. У меня другая история.

Но я прошел через все это и стал капитаном сборной, выше уже не бывает», – сказал Ибрагимович.

Завтра, 27 июня, Швеция сыграет в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Мексики. Шведы сохраняют шансы на выход в плей-офф.