Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по Головину после того, как получил от армейцев очередной отказ

    «Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

    Как стало известно сегодня, туринский клуб сделал армейцам очередное предложение о приобретении 22-летнего футболиста – 19 миллионов евро плюс 10 процентов от последующей продажи россиянина. ЦСКА не принял такие условия, поскольку намерен выручить от сделки около 30 миллионов.

    После этого «старая синьора» решила взять паузу в переговорах, однако окончательно не отказалась от идеи приобретения хавбека.

    Как сообщает источник, сам Головин уже договорился с «Ювентусом» о контракте с зарплатой 3 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    По информации СМИ, Головин также входит в список интересов «Барселоны», «Челси» и «Арсенала».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2018 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии60
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 июня 2018, 23:56

      Прям Юве на Головине мир сошелся. Не хочет, и не надо. Такие как он в Сеньору в очереди стоят. ГОДАМИ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июня 2018, 18:36

      если правда то так могут переговоры совсем сорваться и от других клубов предложения на желаемую сумму не поступить. хотя если действительно кому-то нужен то найдется клуб который заплатит сколько нужно. но если в итоге останется в ЦСКА то тоже в этом ничего плохого не вижу, никуда пока не опоздал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 июня 2018, 17:01

      Стремление ЦСКА продать Головина подороже понятно. Если Ювентус купит Головина за те же 25-30 млн евро, то вряд ли туринцы дадут ему просто так отсиживаться на лавке. Наверняка они захотят пустить его в дело, чтобы заплаченные деньги отработать, и если не выпустят в стартовом составе, то хотя бы отдадут в аренду в нормальные европейский клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 26 июня 2018, 17:01

      отпустите пацана!всех денег не заработаете когда нибудь подавитесь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 26 июня 2018, 16:58

      Сам Головин уже договорился с Ювентусом, но все не так просто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 26 июня 2018, 16:10

      Да и нахер Ювентус обнаглевший. В Арсенал уйдет за нормальную цену.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 > ЦСКА 3011 26 июня 2018, 16:20

      Нахер он нужен за такую цену??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 > ЦСКА 3011 26 июня 2018, 16:26

      такие суждения напоминают вечные слухи об уходе Дзагоева( Головин, все-таки, игрок на перспективу и отдавать на трансфер за него 30 лямов - боюсь не будет ни один здравомыслящий клуб

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shak71 26 июня 2018, 16:33

      Реал отдает по 40 за Бразильцев, которые играют в Бразильской Серии А. За Головина Юве и другие клубы может не хотят переплачивать, потому что знают о фин проблемах Цска и о прошлых трансферах из Цска новейшего времени (Думбия Мусса)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin 26 июня 2018, 15:33

      Жадность фраера погубит... Так и останется тухнуть в нашем чемпионате, как Акинфенва в свое время шанс упустил, этот в ту же степь. А все жадность Гинера

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Hoahin 26 июня 2018, 15:42

      Его никто не заставлял подписывать контракт до 21 года, теперь будет мучиться если не продадут...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Hoahin 26 июня 2018, 16:13

      Мы что, рынок рабов, чтобы продавать людей за бесценок? Пусть играет в Лиге чемпионов, доказывает класс. Вон исландцам ничего не мешает, они почему-то не тухнут у себя в Исландии. Все проблемы в головах.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Hoahin 26 июня 2018, 16:26

      лучше хотеть миллионы за своих игроков и пытаться их добиться, чем как Зенит тратить их непонятно на кого))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Артурка32 26 июня 2018, 16:35

      Тошича за 10 покупали, в отличии от Зенитовских Халков и прочих Тошич ушел даром... Витинье купили тоже за 10 кстати говоря, в начале своей карьеры в Цска он выглядел хуже Аргов Зенитовских

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > кузнецов артем 26 июня 2018, 16:45

      и это все?) перечисли теперь зенитовских, включая непонятных тренеров каждый год новых, ну и сопоставив с итоговым результатом за сезоны)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Артурка32 26 июня 2018, 16:51

      По твоему Луческу и Манчини непонятные тренеры ? Траты у них всегда выходят хотя бы в 0. Многого аргументов не надо приводить просто сейчас Цска не может приобрести игрока дороже 5млн и этим все сказано

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > кузнецов артем 26 июня 2018, 17:14

      Сезон 2017/2018 - Зенит: Расходы - 94,3 млн, доход - 15,72 (Итого минус 78,58 млн) - про какие нахрен "выходят в 0" ты пишешь?))))) самый затратный клуб сезона 2017/2018, а итог? 5 место)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Артурка32 26 июня 2018, 17:18

      А до этого сезона они не зарабатывали совсем по твоему? или ты тот кто может всю работу клуба оценить одним сезоном трат и доходов ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > кузнецов артем 26 июня 2018, 17:25

      заработали только в 16/17, когда продали Халка, Гарая и Витселя....ладно..все это пустые разговоры

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Артурка32 26 июня 2018, 17:37

      Конечно потому что в нашей стране фаны считают что у Спартака кроме лукойла нет спонсоров, а у Зенита кроме Газпрома, хотя на самом дела смотря трансляцию на Спартак тв в перерыве между таймами реклама спонсоров шла все 15 минут без повторений и перерывов. Так у Зенита количество спонсоров так же велико, кроме этого доход от участия в Ле и Лч был, в одном сезоне они даже из группы лч вышли пока они на новую арену не переехали от арены. Зенит сейчас не в фаворитах только потому что они купили игроков пачкой большой и внедрят в состав сразу 6 футболистов довольно трудно. То ли дело в Цска все работа идет на погашение долга за стадион и на обновление состава Гинер вообще не тратиться, отсюда и проблем особых с составом и не возникало. Другое дело когда этот период придет, будет ли Цска как Зенит хотя бы 5, ведь например в этом сезоне 2 цз из 3 будут новыми

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 26 июня 2018, 15:28

      Чего и следовало ожидать.... Вся сущность нашего футбола в том что на русских игроках только хотят бабки срубать, а не продвигать их....Отпустили бы уже его, затухнет ведь в этой конюшне..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 26 июня 2018, 15:15

      Не хотят продавать за 19, продадут за 1,9 после "оглушительного успеха" на ЧМ. И не в "Ювентус", а в какую-нибуть "Юность". и не за евро или доллары, а за рубли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > multiscan 26 июня 2018, 15:24

      По твоей логике после чм мира Элнени из Арсенала и Салах из Ливера должны уйти в чемпионшип ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > кузнецов артем 26 июня 2018, 15:37

      Так Салаха уже в "Ахмате" ждут. Не знаю, как отразится провал его команды на ЧМ, но отношения его с "Ливерпулем" подпортятся.Да и лично он получил серьёзный психологический удар. Приходить в себя будет непросто.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > multiscan 26 июня 2018, 15:40

      ты расскажи как это повлияет на его цену и цену на Элнени и куда их продадут, или Левандовского или еще кого то из сборной Польши...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > кузнецов артем 26 июня 2018, 15:43

      Может их и не продадут никуда, а вот цена снизится.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > multiscan 26 июня 2018, 15:44

      Так и не надо тогда бред писать про "юность" и то что цена в десять раз снизиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 26 июня 2018, 15:04

      Хочется чтобы наши игроки выступали в топ клубах Европы, надо расти и развиваться, тогда будут приезжать и показывать настоящий футбол))) один Черышев чего стоит, как чувствуется класс Испанской школы))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > Koshkin@myshkyn 26 июня 2018, 15:11

      Настоящий футбол от Черышева мы вчера уже "имели честь" лицезреть! Автогол был классный!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 > multiscan 26 июня 2018, 15:30

      Если бы ты на его месте был, увернулся бы от мяча как Нео из матрицы что ли? Это случайность была, и с каждым может случиться.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn > multiscan 26 июня 2018, 18:59

      ну так он в каждом матче забивает)))) ему не важно в какие ворота!))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11