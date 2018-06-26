«Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по Головину после того, как получил от армейцев очередной отказ

Прям Юве на Головине мир сошелся. Не хочет, и не надо. Такие как он в Сеньору в очереди стоят. ГОДАМИ!
«Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.
Как стало известно сегодня, туринский клуб сделал армейцам очередное предложение о приобретении 22-летнего футболиста – 19 миллионов евро плюс 10 процентов от последующей продажи россиянина. ЦСКА не принял такие условия, поскольку намерен выручить от сделки около 30 миллионов.
После этого «старая синьора» решила взять паузу в переговорах, однако окончательно не отказалась от идеи приобретения хавбека.
Как сообщает источник, сам Головин уже договорился с «Ювентусом» о контракте с зарплатой 3 миллиона евро в год с учетом бонусов.
По информации СМИ, Головин также входит в список интересов «Барселоны», «Челси» и «Арсенала».