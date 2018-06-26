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  • «Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по Головину после того, как получил от армейцев очередной отказ

«Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по Головину после того, как получил от армейцев очередной отказ

26 июня 2018, 12:59
60

«Ювентус» приостановил переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

Как стало известно сегодня, туринский клуб сделал армейцам очередное предложение о приобретении 22-летнего футболиста – 19 миллионов евро плюс 10 процентов от последующей продажи россиянина. ЦСКА не принял такие условия, поскольку намерен выручить от сделки около 30 миллионов.

После этого «старая синьора» решила взять паузу в переговорах, однако окончательно не отказалась от идеи приобретения хавбека.

Как сообщает источник, сам Головин уже договорился с «Ювентусом» о контракте с зарплатой 3 миллиона евро в год с учетом бонусов.

По информации СМИ, Головин также входит в список интересов «Барселоны», «Челси» и «Арсенала».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (60)
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Stavropolets
1530007615
Вот и приехали
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baden69
1530007647
Из-за жадности Гинера останется парень в ЦСКА до окончания карьеры.
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KalterJax
1530009165
Бл.... отпустите игрока! дайте ему заиграть в Ювентусе! А потом удивляются почему ЦСКА уже который год не может выйти из группы в ЛЧ! потому что игроки не растут!
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Army_Fan
1530010968
19 млн за Головина, да его ценник на uefa.com 18 млн, да еще 10% от последующей продажи, да это позор и знают уже все, что итальянцы скупы на бабки, хотят игрока, но не хотят платить. И помнится мне, как сам Юве цену заломил на Буффона в 2006 году, когда Реал 60 предлагал, потом 65, а итог был один просил Юве 75 и был послан или про историю с Дель Пьеро и Баварии, а после через 2 года и вовсе был отпущен бесплатно в Сидней и логика тупизма зашкаливает, если ценник поставлен на 25 млн, то за 25 млн и уйдет, а логика Юве совсем не понятна уламывать за копейки, если цена в 25 млн установлена изначально и известна уже как месяц, тогда предлагайте 20 млн и какого нибудь игрока, например Стураро или провальный трансфер Пьяцы покоя не дает и тогда были заплачены 25 млн + % от последующей продажи так же был обещан Динамо, и тот провалился в Юве, а еще хуже был провал в Шальке
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mdu86
1530014582
А может и не было никакого интереса со стороны Ювентуса?..
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Drezden85
1530016111
Чего и следовало ожидать.... Вся сущность нашего футбола в том что на русских игроках только хотят бабки срубать, а не продвигать их....Отпустили бы уже его, затухнет ведь в этой конюшне..
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Hoahin
1530016434
Жадность фраера погубит... Так и останется тухнуть в нашем чемпионате, как Акинфенва в свое время шанс упустил, этот в ту же степь. А все жадность Гинера
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ЦСКА 3011
1530018644
Да и нахер Ювентус обнаглевший. В Арсенал уйдет за нормальную цену.
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BANNIKOV1970
1530021707
отпустите пацана!всех денег не заработаете когда нибудь подавитесь
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OfaZavr
1530027369
если правда то так могут переговоры совсем сорваться и от других клубов предложения на желаемую сумму не поступить. хотя если действительно кому-то нужен то найдется клуб который заплатит сколько нужно. но если в итоге останется в ЦСКА то тоже в этом ничего плохого не вижу, никуда пока не опоздал.
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