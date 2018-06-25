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    Уругвай в игре с Россией поддержат 1,7 тысяч болельщиков

    В понедельник, 25 июня, в Самаре состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Уругвая и России, разыграв между собой первое место в группе А.

    На стадионе будут присутствовать около 1,7 тысяч болельщиков из Уругвая. Общая вместимость «Самара Арены» составляет 45 тысяч человек.

    Для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места в группе A сборной России достаточно сыграть вничью с представителями Южной Америки.

    Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: ТАСС

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    25.06.2018 11:06
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 25 июня 2018, 12:21

      Наши должны пепрекричать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 25 июня 2018, 12:21

      А вот про ничью вы господа зря написали. Когда Россия начинает бороться за ничью - почти всегда проигрывает...

      1
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