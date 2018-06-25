Уругвай в игре с Россией поддержат 1,7 тысяч болельщиков

В понедельник, 25 июня, в Самаре состоится матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Уругвая и России, разыграв между собой первое место в группе А.

На стадионе будут присутствовать около 1,7 тысяч болельщиков из Уругвая. Общая вместимость «Самара Арены» составляет 45 тысяч человек.

Для выхода в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места в группе A сборной России достаточно сыграть вничью с представителями Южной Америки.

Матч третьего тура чемпионата мира-2018 Уругвай – Россия состоится в Самаре в понедельник, 25 июня, в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлнайн-трансляцию этой встречи.