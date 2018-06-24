Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА напомнила правила по пропуску матчей из-за удалений и перебора карточек

    Пресс-служба ФИФА в преддверии матчей плей-офф напомнила правила по нарушению дисциплинарных норм.

    «1. Если игрок получил по одному предупреждению в двух матчах подряд, он автоматически пропускает следующий.

    2. При этом все карточки буду аннулированы перед стадией четвертьфинала.

    3. Если арбитр удалил футболиста в результате второго предупреждения или по причине прямой красной карточки, игрок автоматически пропускает следующую встречу. В дополнение к красной карточке могут последовать дополнительные санкции (дисквалификация, штраф и т.д.)

    4. В соответствии со пунктом 2 статьи 38 «Дисциплинарного кода» (документ ФИФА – прим. «Бомбардира»), в случае вылета команды с турнира дисквалификация футболиста переносится на следующий официальный матч», – говорится в заметке на сайте федерации.

    Лидерство ЧМ-2018 по удалениям – у защитника Джерома Боатенга и хавбека Карлоса Санчеса. Немец получил вторую желтую карточку, колумбиец был удален напрямую.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 13:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 14:14

      повторение - мать учения, лишним не будет. 3 пункт с "дополнительными санкциями" расписали бы поподробнее, а то думай, что хочешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      spоrt1309 24 июня 2018, 13:55

      Если делaете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11