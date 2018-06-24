ФИФА напомнила правила по пропуску матчей из-за удалений и перебора карточек

Пресс-служба ФИФА в преддверии матчей плей-офф напомнила правила по нарушению дисциплинарных норм.

«1. Если игрок получил по одному предупреждению в двух матчах подряд, он автоматически пропускает следующий.

2. При этом все карточки буду аннулированы перед стадией четвертьфинала.

3. Если арбитр удалил футболиста в результате второго предупреждения или по причине прямой красной карточки, игрок автоматически пропускает следующую встречу. В дополнение к красной карточке могут последовать дополнительные санкции (дисквалификация, штраф и т.д.)

4. В соответствии со пунктом 2 статьи 38 «Дисциплинарного кода» (документ ФИФА – прим. «Бомбардира»), в случае вылета команды с турнира дисквалификация футболиста переносится на следующий официальный матч», – говорится в заметке на сайте федерации.

Лидерство ЧМ-2018 по удалениям – у защитника Джерома Боатенга и хавбека Карлоса Санчеса. Немец получил вторую желтую карточку, колумбиец был удален напрямую.