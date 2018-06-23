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ЧМ-2018. Германия в меньшинстве вырвала победу у Швеции

23 июня 2018, 22:55
107

Германия обыграла Швецию в матче 2-го тура ЧМ со счетом 2:1. Гол в составе шведов забил форвард Ола Тойвонен, у Германии – хавбеки Марко Ройс и Тони Кроос.

В концовке встречи у немцев был удален защитник Джером Боатенг, Германия осталась в меньшинстве.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

Германия – Швеция – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тойвонен, 32; 1:1 – Ройс, 48; 2:1 – Кроос, 90+5.

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Ройс, Мюллер, Дракслер (Гомес, 46), Вернер.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон (Дурмаз, 74), Берг (Телин, 90), Тойвонен (Гвидетти, 78).

Предупреждения: Боатенг, 71 – Экдаль, 52.

Удаление: Боатенг, 82 – нет.

Календарь чемпионата мира-2018

Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Германия Швеция
Комментарии (107)
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Мары
1529783873
Немцы прыгнули на подножку уходящего поезда.
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slavа0508
1529783874
Ну и характер у немцев!!!!!А ЧМ получается у нас один из самых интересных,,,,не одного практически проходного матча для лидеров в каждом борьба как в плей офф
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Hren
1529784066
Вот что значит воля к победе! Красавы!!!
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BarStep
1529784359
Не болельщик немцев я... Но каков характер и хладнокровие у этих парней... 5 с + им за это...
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insider_retro
1529784479
Как всё переменчиво и как всё не предсказуемо!!.. Ожидание, интрига, прохладность судьи к просмотрам, переменчивость инициативы и роскошная развязка с наградой для гансов и трагедией для шведов!...
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Vladarg
1529784554
Воля у Германии всем на зависть.бойцы.добиться результата при отсутствии должного качества игры и,по обыкновению,в добавленное время..фирменный стиль.
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Смешная Лошадь
1529784881
Самый крутой матч этой стадии чемпионата.
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GoLenaStop
1529788907
Это было и смешно и грустно. Грустно - как докатилась сборная Германии до такого нищебродства и импотенции. Грустно - как Швеция согласилась раздвинуть булки и проиграть. ...А смешно - как проститутка, взявшая деньги, выкручивалась вся команда Швеции, чтобы Германия наконец-то уже кончила! ХА!
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OfaZavr
1529822978
шведы молодцы, достойно бились и старились на полную, жаль немножко не дотерпели. немцы второй тайм увереннее провели и взяли свое даже в меньшинстве.
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Svoysvoemubrat
1529824676
Отскочили колбасники.
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