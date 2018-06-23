ЧМ-2018. Германия в меньшинстве вырвала победу у Швеции

Германия обыграла Швецию в матче 2-го тура ЧМ со счетом 2:1. Гол в составе шведов забил форвард Ола Тойвонен, у Германии – хавбеки Марко Ройс и Тони Кроос.

В концовке встречи у немцев был удален защитник Джером Боатенг, Германия осталась в меньшинстве.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

Германия – Швеция – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тойвонен, 32; 1:1 – Ройс, 48; 2:1 – Кроос, 90+5.

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Ройс, Мюллер, Дракслер (Гомес, 46), Вернер.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон (Дурмаз, 74), Берг (Телин, 90), Тойвонен (Гвидетти, 78).

Предупреждения: Боатенг, 71 – Экдаль, 52.

Удаление: Боатенг, 82 – нет.

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Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?