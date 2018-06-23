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    ЧМ-2018. Германия в меньшинстве вырвала победу у Швеции

    Германия обыграла Швецию в матче 2-го тура ЧМ со счетом 2:1. Гол в составе шведов забил форвард Ола Тойвонен, у Германии – хавбеки Марко Ройс и Тони Кроос.

    В концовке встречи у немцев был удален защитник Джером Боатенг, Германия осталась в меньшинстве.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

    Германия – Швеция – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Тойвонен, 32; 1:1 – Ройс, 48; 2:1 – Кроос, 90+5.

    Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор (Брандт, 87), Руди (Гюндоган, 31), Кроос, Ройс, Мюллер, Дракслер (Гомес, 46), Вернер.

    Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон (Дурмаз, 74), Берг (Телин, 90), Тойвонен (Гвидетти, 78).

    Предупреждения: Боатенг, 71 – Экдаль, 52.

    Удаление: Боатенг, 82 – нет.

    Календарь чемпионата мира-2018

    Турнирные таблицы чемпионата мира-2018

    Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 22:55
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    Комментарии104
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 00:12

      Молодцы немцы, победили заслуженно.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 июня 2018, 10:50

      Добили шведов и меня это радует) Хотя по игре немцев к Иоахиму Леву вопросов становится всё больше.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июня 2018, 10:40

      немцы конечно отскочили благодаря судейству(пеналь в первом тайме стопроцентный) и самим шведам так как они играли во втором тайме и особенно в самом конце не играют даже в любительском футболе

      0
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      Рейтинг: +44

      hollnder > Garrincha58 24 июня 2018, 20:32

      немцы победили заслуженно, не нужно тут наговаривать на команду. Сам тренер шведов сказал что "мог быть пенальти", а мог и не быть, т.е. он не 100%. Это ничего не меняет. Просто шведы могли забить первый гол раньше.

      0
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      Рейтинг: +718

      Антимат 24 июня 2018, 10:35

      Это было красиво.

      2
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 24 июня 2018, 10:30

      Немцы есть немцы.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 24 июня 2018, 10:29

      Футбольной Германии, конечно, респект и Лев - молодец. Удивило скорее то, что немцы так долго не могли забить победный гол. Однако с такими слабостями в обороне и таким процентом брака (которй появляется у немцев при ускорее игры) настоящего соперника Германии не пройти. Будь то Хорватия или Бразилия. Мой прогноз - вылет Германии в 1:8 финала.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 24 июня 2018, 10:22

      такую выдержку и стремление к победе. нашим хромым

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 июня 2018, 10:17

      Отскочили колбасники.

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 июня 2018, 09:59

      да, немцы даже без игры, без одного игрока, при том что мяч просто не шел в ворота смогли показать результат

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 24 июня 2018, 09:53

      Болел за немцев, не хотел чтобы вылетели с ЧМ!!! Молодцы!!! Добили шведов)

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