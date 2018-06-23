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  • Роскосмос сделал веселое видео про Роналду после матча с Марокко

Роскосмос сделал веселое видео про Роналду после матча с Марокко

23 июня 2018, 12:59
11

Роскосмос опубликовал шуточное видео о матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко (1:0).

В ролике мяч улетает в космос после неточного удара нападающего португальцев Криштиану Роналду. На МКС его ловит космонавт Олег Артемьев и возвращает обратно на стадион, после чего снаряд попадает в голову Роналду и тот падает в штрафной площади соперника.

«На этот раз благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и чемпионат мира по футболу!

Разошедшееся по всему миру видео так называемого «паса из космоса» запало в душу болельщикам», – говорится на официальном сайте Роскосмоса.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Португалия Марокко Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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Vickont
1529749465
Веселый ролик)
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KOLBIS
1529749703
Веселечно...
Ответить
x-x-x-x-x
1529750284
За этот ролик из буджета срубили наверное пару триллиона)))
Ответить
спанчес
1529750404
о боржаться
Ответить
smersh45
1529751983
улыбнуло
Ответить
Добрый Бобер
1529752810
Добротно смонтировали.
Ответить
TY13R
1529753697
круть))
Ответить
shikari_
1529754217
Бомбардир, с подключением!
Ответить
Антон bx14e
1529769308
Роскосмос осваивает миллиарды таким способом??)
Ответить
foreverorthodox
1529773838
Роскосмос пусть лучше сделает ролик про то, как они СВОРОВАЛИ 760 МИЛЛИАРДОВ только за один 2017 год!! Кудрин уже им недостачу посчитал
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