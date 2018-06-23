Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роскосмос сделал веселое видео про Роналду после матча с Марокко

    Роскосмос опубликовал шуточное видео о матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко (1:0).

    В ролике мяч улетает в космос после неточного удара нападающего португальцев Криштиану Роналду. На МКС его ловит космонавт Олег Артемьев и возвращает обратно на стадион, после чего снаряд попадает в голову Роналду и тот падает в штрафной площади соперника.

    «На этот раз благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и чемпионат мира по футболу!

    Разошедшееся по всему миру видео так называемого «паса из космоса» запало в душу болельщикам», – говорится на официальном сайте Роскосмоса.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.06.2018 12:59
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 23 июня 2018, 20:10

      Роскосмос пусть лучше сделает ролик про то, как они СВОРОВАЛИ 760 МИЛЛИАРДОВ только за один 2017 год!!
      Кудрин уже им недостачу посчитал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 23 июня 2018, 18:55

      Роскосмос осваивает миллиарды таким способом??)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ 23 июня 2018, 14:43

      Бомбардир, с подключением!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 23 июня 2018, 14:34

      круть))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 23 июня 2018, 14:20

      Добротно смонтировали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 23 июня 2018, 14:06

      улыбнуло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 23 июня 2018, 13:40

      о боржаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 июня 2018, 13:38

      За этот ролик из буджета срубили наверное пару триллиона)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 13:28

      Веселечно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 23 июня 2018, 13:24

      Веселый ролик)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11