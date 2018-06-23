Роскосмос сделал веселое видео про Роналду после матча с Марокко

Роскосмос опубликовал шуточное видео о матче второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко (1:0).

В ролике мяч улетает в космос после неточного удара нападающего португальцев Криштиану Роналду. На МКС его ловит космонавт Олег Артемьев и возвращает обратно на стадион, после чего снаряд попадает в голову Роналду и тот падает в штрафной площади соперника.

«На этот раз благодаря креативности фанатов и энтузиастов футбола на свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и чемпионат мира по футболу!

Разошедшееся по всему миру видео так называемого «паса из космоса» запало в душу болельщикам», – говорится на официальном сайте Роскосмоса.