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  • Уткин: «Извиняться перед Черчесовым? Вот еще! Человек, обижающийся на критику, не должен работать в сборной»

Уткин: «Извиняться перед Черчесовым? Вот еще! Человек, обижающийся на критику, не должен работать в сборной»

23 июня 2018, 10:19
60

Футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что не будет извиняться перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым за критику.

«От меня все почему-то ждут, что я буду извиняться перед Станиславом Черчесовым. Вот ещe! Я делаю своe дело, анализирую факты. Хотите – принимайте, хотите – не принимайте. А человек, который обижается на критический разбор своей деятельности, никогда не должен работать тренером национальной сборной по футболу», – сказал Уткин.

Под руководством Черчесова сборная России набрала шесть очков и досрочно вышла из группы А на ЧМ-2018.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (60)
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m40
1529739976
Не знаю в чем заключалась критика, может Васёк перебрал с этим. Но по данному заявлению трудно с ним не согласиться. Тренер публичный человек, несет ответственность за результат и за работу получает огромные деньги, так что должен воспринимать критику адекватно. И мне не нравятся эти переобувающиеся в воздухе, которые теперь аж статьи пишут с покаянием. Ведь сборная играла погано и результата не было. Вот если так и было задумано, но Стасик мог бы и намекнуть: мол потерпите ребята, скоро все будет хорошо.
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insider_retro
1529740561
Удобно устроился комментировать чужое, пояснять не своё и критиковать кого вздумается... Не видно ничего созидательного, сделанного Лично и Ответственно... Как самого вышибли с комментирования ЧМ на канале, так сразу кинулся пояснять свою позицию и оправдываться... А надо было, в соответствии с его же логикой, проглотить и сопеть дальше в две дырки!!..))
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Blossiya
1529740865
Сейчас в Василия дружно бросятся бросать камни те, кто ну ни разу не критиковал Черчесова и бросали чепчики в воздух при сообщении о его назначении главным тренером сборной)))
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RedWhiteFans2
1529741138
Уткин-оппозиционер. И это правильно. Без таких все будут хлопать в ладоши и черчесить.....
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Army_Fan
1529741168
Игра с Уругваем все покажет, какой Черчесов тренер, а то пока на практике только обыграли дворовую команду - С. Аравию и любителей, с 3 нормальными игроками - Египет
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Викос
1529741241
Верните Уткина комментировать, гады!
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Kollljan
1529742983
А что совершил такого Черчесов? Во посмотрим оставшиеся две игры и всё встанет на свои места.
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Nesterenko
1529747234
До ЧМ только ленивый не критиковал Черчесова, и было за что.
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ЮНик
1529750182
Я что-то пропустил? Мы уже чемпионы мира? Или хотя бы аргентинцев с их лучшим в мире Месси натянули 3:0 ??? Победили две африканские команды, которые в рейтинге 67-я и 45-я. Теперь что, усраться от счастья и не жить? И перед Черчесовым падать ниц и вымаливать прощение??? Уже в 1/8 португальцы или испанцы. В случае победы и выход в восьмерку лучших реально можно всем, кто чморил Саламыча, извиниться. А пока рановато. Я так думаю.
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Marley Bob
1529752370
у Василия работа такая-критиковать.немного заносит его порою,конечно,но в целом,он-большой и добрый.
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