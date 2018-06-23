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    Уткин: «Извиняться перед Черчесовым? Вот еще! Человек, обижающийся на критику, не должен работать в сборной»

    Футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что не будет извиняться перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым за критику.

    «От меня все почему-то ждут, что я буду извиняться перед Станиславом Черчесовым. Вот ещe! Я делаю своe дело, анализирую факты. Хотите – принимайте, хотите – не принимайте. А человек, который обижается на критический разбор своей деятельности, никогда не должен работать тренером национальной сборной по футболу», – сказал Уткин.

    Под руководством Черчесова сборная России набрала шесть очков и досрочно вышла из группы А на ЧМ-2018.

    Источник: YouTube

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    23.06.2018 10:19
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:58

      Выходит если бы Черчесов не работал в сборной , можно было извиниться.

      0
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 23 июня 2018, 16:13

      Уася, палехчи)) Ты как был сам хамлом...ещё по молодости тебя ОМОН вытягивал из подтрибунных ты и тогда на ментов при исполнении пёр!!!

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 июня 2018, 15:39

      А перед мудко извиняться не надо?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 июня 2018, 15:14

      Если уткина уволили по звонку черчесова, то это ненормально..

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 23 июня 2018, 15:12

      Какое же невероятно тупое жирное чужище

      2
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 июня 2018, 14:33

      Черчесов до ЧМ получал здюлей справедливо ибо только баран будет верить в такую сборную... Чего-то пока под руководством абрека, когда сборная переместилась на 70 место в рейтинге, он не разу не извинился....

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 июня 2018, 14:12

      у Василия работа такая-критиковать.немного заносит его порою,конечно,но в целом,он-большой и добрый.

      6
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 23 июня 2018, 13:36

      Я что-то пропустил? Мы уже чемпионы мира? Или хотя бы аргентинцев с их лучшим в мире Месси натянули 3:0 ??? Победили две африканские команды, которые в рейтинге 67-я и 45-я. Теперь что, усраться от счастья и не жить? И перед Черчесовым падать ниц и вымаливать прощение??? Уже в 1/8 португальцы или испанцы. В случае победы и выход в восьмерку лучших реально можно всем, кто чморил Саламыча, извиниться. А пока рановато. Я так думаю.

      11
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > TOMSON 23 июня 2018, 17:32

      Я давно живу и видел как наши футболисты неоднократно становились чемпионами Олимпийских игр, Европы, получали "Золотой мяч". И не было при этом такого психоза и безумия. Эйфория после побед над двумя самыми слабыми командами турнира такая - будто уже Кубок мира завоевали. Непопадание в четвертьфинал на ЧМ тогда считался провалом. Сейчас уже выход из самой слабой группы выдающееся достижение. Кстати в советские времена наши футболисты зарабатывали меньше, чем прислуга-горничная Пеле или Герда Мюллера, а играли с Германией и Бразилией на равных. Почему я должен сейчас писаться кипятком от счастья? Кто этим миллионерам мешает играть как немцы, бразильцы, испанцы? Я понимаю молодых футбольных фанатов, которые и не знают, что такое настоящие крупные победы, а не поделенная на двоих с турками бронза после 0:4 от испанцев.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > ЮНик 23 июня 2018, 19:01

      Я может и не настолько долго живу, но по моему кроме побед на Олимпиадах у сборной СССР достижений не было конечно если не брать первый ЧЕ(но это даже вы не могли видеть).
      Про то что вы должны писаться кипятком или нет это конечно вам решать, но после долгих лет есть результат, а это уже не мало, так что завяжите в узелок ваш самоварчик и ждите чемпионства пока вас не разорвёт, а нам разрешите порадоваться тому что есть и возможно будет.

      -1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > o33uk 23 июня 2018, 19:56

      Я живу настолько долго, что даже помню как в 6 лет плакал перед радиоприемником, когда СССР проиграл Бразилии в четвертьфинале ЧМ в 1958 году. А достижения... Дай Бог сборной России хоть одно из них:Чемпионаты мира:
      Бронзовые медали на чемпионате мира 1966 (тренер — Морозов Н. П.)
      Чемпионаты Европы
      чемпион Европы 1960 (тренер — Качалин Г. Д.)
      серебряный призёр чемпионата Европы 1964 (тренер — Бесков К. И.)
      серебряный призёр чемпионата Европы 1972 (тренер — Пономарёв А. С.)
      серебряный призёр чемпионата Европы 1988 (тренер — Лобановский В. В.)
      Олимпийские игры
      чемпион Олимпийских игр 1956 (тренер — Качалин Г. Д.)
      чемпион Олимпийских игр 1988 (тренер — Бышовец А. Ф.)
      бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 (тренер — Пономарёв А. С.)
      бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 (тренер — Лобановский В. В.)
      бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 (тренер — Бесков К. И.)

      1
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 23 июня 2018, 13:17

      Стас не последний тренер. Не факт что автобус с Бердыевым смотрелся бы лучше. И если со Стасом в официальных играх у сборной есть фарт так давайте радоваться. А Жирная Далекоспортивная Масса давно уже всех задолбала

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      Рейтинг: +508

      triton004 23 июня 2018, 12:56

      ПростиУтка,закончит жизнь пьяной грязной свиньёй где нибудь на Казанском вокзале,если не "задушит" своё эго.

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