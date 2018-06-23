Уткин: «Извиняться перед Черчесовым? Вот еще! Человек, обижающийся на критику, не должен работать в сборной»

Футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что не будет извиняться перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым за критику.

«От меня все почему-то ждут, что я буду извиняться перед Станиславом Черчесовым. Вот ещe! Я делаю своe дело, анализирую факты. Хотите – принимайте, хотите – не принимайте. А человек, который обижается на критический разбор своей деятельности, никогда не должен работать тренером национальной сборной по футболу», – сказал Уткин.

Под руководством Черчесова сборная России набрала шесть очков и досрочно вышла из группы А на ЧМ-2018.