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  • Аргентинские фанаты год копили деньги на матч сборной, но вместо Нижнего Новгорода приехали в Великий Новгород

Аргентинские фанаты год копили деньги на матч сборной, но вместо Нижнего Новгорода приехали в Великий Новгород

23 июня 2018, 08:46
25

Аргентинские болельщики Эктор Альберсен и Эрнан Маззони целый год копили деньги, чтобы поддержать национальную команду на чемпионате мира-2018 в России.

Вместо Нижнего Новгорода, где проходил матч против Хорватии (0:3), болельщики попали в Великий Новгород. На поездку Альберсен и Маззони потратили 2,5 тысячи долларов.

«Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда», – сказал Альберсен.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Аргентина
Комментарии (25)
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ilichkadr
1529733193
Ну, тупые.................
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Рубик Докоян
1529733389
Попали бы в Нижний на матч сборной Аргентины расстроились бы ещё больше...
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Garrincha58
1529736158
Welcome to Russia
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Defensore
1529738480
Ну ничего, посмотрели старейший русский город
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Serenya16
1529740669
Ничего не потеряли ))
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Николай Голубев
1529740711
как я давно уже знал РЖД это компания, которой абсолютно всё равно куда везти био-массу. Кассирам не до наводящих вопросов, типа: "зачем, Вам аргентинцам Новгород Великий? (в котором, кроме кремля - ни одного стадиона)" А у каждой кассы памятку "футбольных маршрутов" на всех языках поставить - это из области фантастики.(а электронные билеты вообще невозможно контролировать) вот такой он - щит из хеппенд
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ArReal
1529744263
Какие же они все-таки идиоты - другие Великий Ростов с Ростовом на Дону перепутали!
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ssspartak
1529746575
что тут сказать, сами же и виноваты, нечего пинять на другое. почему то тысячи других аргентинцев ничего не перепутали, к тому же города были известны заранее и давно. лень было глянуть в карту или, уж извните, ума недалекого они
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Torvald64
1529750568
Все так удивляются, будто в России так все поголовно географию хорошо знают. У нас вон даже на каких-то официальных программках к чемпионату мира на странице с Нижним Новгородом догадались нарисовать Новгородский кремль, что вы с Аргентинцев-то хотите?
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lloegr
1529751860
не прошло и двух дней, как эта новость добралась и до бомбардирки
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