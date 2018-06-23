Аргентинские фанаты год копили деньги на матч сборной, но вместо Нижнего Новгорода приехали в Великий Новгород

Аргентинские болельщики Эктор Альберсен и Эрнан Маззони целый год копили деньги, чтобы поддержать национальную команду на чемпионате мира-2018 в России.

Вместо Нижнего Новгорода, где проходил матч против Хорватии (0:3), болельщики попали в Великий Новгород. На поездку Альберсен и Маззони потратили 2,5 тысячи долларов.

«Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда», – сказал Альберсен.