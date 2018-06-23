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    Аргентинские фанаты год копили деньги на матч сборной, но вместо Нижнего Новгорода приехали в Великий Новгород

    Аргентинские болельщики Эктор Альберсен и Эрнан Маззони целый год копили деньги, чтобы поддержать национальную команду на чемпионате мира-2018 в России.

    Вместо Нижнего Новгорода, где проходил матч против Хорватии (0:3), болельщики попали в Великий Новгород. На поездку Альберсен и Маззони потратили 2,5 тысячи долларов.

    «Когда в четверг утром мы вышли из поезда в Великом Новгороде, то заметили, что нет людей, слишком спокойно, в городе нет фанатов, иностранцев, кажется что-то не то. Начали искать стадион, но не нашли и тогда поняли, что приехали не туда», – сказал Альберсен.

    Источник: ТАСС

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    23.06.2018 08:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 21:34

      Плохо изучали географию в школе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 июня 2018, 16:37

      гуглмэп же есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      lloegr 23 июня 2018, 14:04

      не прошло и двух дней, как эта новость добралась и до бомбардирки

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 23 июня 2018, 13:42

      Все так удивляются, будто в России так все поголовно географию хорошо знают. У нас вон даже на каких-то официальных программках к чемпионату мира на странице с Нижним Новгородом догадались нарисовать Новгородский кремль, что вы с Аргентинцев-то хотите?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      ssspartak 23 июня 2018, 12:36

      что тут сказать, сами же и виноваты, нечего пинять на другое. почему то тысячи других аргентинцев ничего не перепутали, к тому же города были известны заранее и давно. лень было глянуть в карту или, уж извните, ума недалекого они

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 23 июня 2018, 11:57

      Какие же они все-таки идиоты - другие Великий Ростов с Ростовом на Дону перепутали!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий > AtticusFinch 23 июня 2018, 12:13

      Эх травка, травка, травка чумовая

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Николай Голубев 23 июня 2018, 10:58

      как я давно уже знал РЖД это компания, которой абсолютно всё равно куда везти био-массу. Кассирам не до наводящих вопросов, типа: "зачем, Вам аргентинцам Новгород Великий? (в котором, кроме кремля - ни одного стадиона)" А у каждой кассы памятку "футбольных маршрутов" на всех языках поставить - это из области фантастики.(а электронные билеты вообще невозможно контролировать) вот такой он - щит из хеппенд

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4681

      Викос > Николай Голубев 23 июня 2018, 11:08

      и по английски не говорим, так что удивляться нечему.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > Николай Голубев 23 июня 2018, 13:45

      С другой стороны, иностранцы могли и просто так в Великий Новгород сгонять как туристы. Интересно же. Тем более, что город красивый.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Serenya16 23 июня 2018, 10:57

      Ничего не потеряли ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 23 июня 2018, 10:39

      Бывает

      0
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      Рейтинг: +84

      Defensore 23 июня 2018, 10:21

      Ну ничего, посмотрели старейший русский город

      7
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Defensore 23 июня 2018, 13:25

      Почти. Старейший - Дербент.

      0
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