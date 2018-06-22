Аргентинский фанат не сможет посещать матчи ЧМ-2018 из-за оскорбления российской девушки

Болельщик сборной Аргентины Фернандо Пенови не сможет больше посещать матчи чемпионата мира-2018 в России.

Фанат был лишен этого права в качестве наказания за оскорбление российской девушки. Он выложил в интернет видео, на котором просит молодую девушку повторят за ним фразы непристойного содержания.

В Аргентине обратили на это внимание. Последовал официальный запрос оргкомитету ЧМ-2018 с предложением запретить фанату посещение игр. Ранее стало известно о возбуждении дела в Бразилии в отношении трех фанатов национальной команды за аналогичные проступок.