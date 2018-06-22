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    Аргентинский фанат не сможет посещать матчи ЧМ-2018 из-за оскорбления российской девушки

    Болельщик сборной Аргентины Фернандо Пенови не сможет больше посещать матчи чемпионата мира-2018 в России.

    Фанат был лишен этого права в качестве наказания за оскорбление российской девушки. Он выложил в интернет видео, на котором просит молодую девушку повторят за ним фразы непристойного содержания.

    В Аргентине обратили на это внимание. Последовал официальный запрос оргкомитету ЧМ-2018 с предложением запретить фанату посещение игр. Ранее стало известно о возбуждении дела в Бразилии в отношении трех фанатов национальной команды за аналогичные проступок.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 11:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 17:53

      Еще один ушлепок накосячил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 июня 2018, 16:54

      идиот с головой не дружит вот сам себя и наказал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 22 июня 2018, 16:07

      Приехал, называется.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 июня 2018, 15:42

      С импортными подонками и подлецами всё ясно, но наши дуры?! Совсем мозгов нет! :-(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июня 2018, 13:10

      Новость на тему, что быдло интернационально.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 июня 2018, 12:59

      А дура-то и рада, что на нее внимание обратили. Сейчас в фаворе, наверно ходит, на тусовках - героиня!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 июня 2018, 12:47

      на большее они не способны кроме как на словах гы гы словить,доходяги...к мужикам четсыкуют подходить с такой е б алой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 июня 2018, 12:34

      Мда, в марте явно будет бум рождаемости. Куча полукровок с матерями-одиночками.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 22 июня 2018, 11:52

      Взрослые люди с.ука, и только чет к девушкам все лезут, к мужикам х.й

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 22 июня 2018, 11:49

      Не только у нас есть быдло...

      6
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