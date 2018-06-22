В Бразилии возбуждено дело против фанатов сборной, оскорбивших россиянку в Москве

Федеральная прокуратура Бразилии возбудила уголовное дело против болельщиков национальной команды, которые на днях в Москве во время проведения чемпионата мира-2018 оскорбили россиянку.

Трое бразильцев во время прогулки по Никольской улице окружили россиянку и стали распевать пошлые шутки, называя ее «розовой вагиной». На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать хулиганов, привлечь их к ответственности по российскому законодательств за хулиганство.

Бразильские журналисты установили личности фанатов. Чилийская авиакомпания Latam уже уволила своего сотрудника Фелипе Уилсона, который был одним из участников розыгрыша. Также среди бразильцев оказался лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш. Против него тоже началась дисциплинарная проверка. Еще один член группы фанатов, Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.

После возвращения на родину хулиганам грозит судебное дело также и по местным законам.