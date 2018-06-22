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    В Бразилии возбуждено дело против фанатов сборной, оскорбивших россиянку в Москве

    Федеральная прокуратура Бразилии возбудила уголовное дело против болельщиков национальной команды, которые на днях в Москве во время проведения чемпионата мира-2018 оскорбили россиянку.

    Трое бразильцев во время прогулки по Никольской улице окружили россиянку и стали распевать пошлые шутки, называя ее «розовой вагиной». На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать хулиганов, привлечь их к ответственности по российскому законодательств за хулиганство.

    Бразильские журналисты установили личности фанатов. Чилийская авиакомпания Latam уже уволила своего сотрудника Фелипе Уилсона, который был одним из участников розыгрыша. Также среди бразильцев оказался лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш. Против него тоже началась дисциплинарная проверка. Еще один член группы фанатов, Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.

    После возвращения на родину хулиганам грозит судебное дело также и по местным законам.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 09:07
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 15:38

      Где бы поддерживать свою сборную на ЧМ, эти недоумки занимаются ерундой. Наказать не мешало бы негодяев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 июня 2018, 12:50

      может эта баба проститутка,вы не думали об этом?Это как вон фото гуляет по сети русская красавица на ЧМ18,а по сути оказалась порнозвезда.Да и не поедет она в Бразил на суд или чтотам будет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 22 июня 2018, 11:47

      достанется им и на родине за подлую выходку.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 11:21

      правильно, и наказать по всей строгости чтобы другим неповадно было и эти урок на всю жизнь получили.

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 22 июня 2018, 10:52

      Да уж как говорится ни очко меня сгубило а технический прогресс)) В чем и кого там оскорбили? Эта шкура прыгает вместе с ними и распевает) сама дура не знает чего)) Если бы не этот гребаный айфон то все бы было чинно и благородно) А может это новый способ кидалова? и эта шкура подсадная? Вообще то народ у нас ушлый на счет там разных штучек))

      -2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 22 июня 2018, 10:46

      так поступают только слабые и не далёкие людишки ПОЗОР

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 22 июня 2018, 10:35

      уроды везде есть...

      1
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      Рейтинг: +706

      111ax 22 июня 2018, 10:16

      недостойный мужчин поступок

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2018, 10:11

      и за это что то возбуждать она же с ними и вместе веселилась тут надо разбираться

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Garrincha58 22 июня 2018, 10:17

      Она просто не знала, что они поют.

      3
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      Рейтинг: +357

      vavilon69 22 июня 2018, 09:55

      Главное- есть реакция властей на этих ........ животных

      1
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