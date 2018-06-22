Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Бразилии возбуждено дело против фанатов сборной, оскорбивших россиянку в Москве

В Бразилии возбуждено дело против фанатов сборной, оскорбивших россиянку в Москве

22 июня 2018, 09:07
19

Федеральная прокуратура Бразилии возбудила уголовное дело против болельщиков национальной команды, которые на днях в Москве во время проведения чемпионата мира-2018 оскорбили россиянку.

Трое бразильцев во время прогулки по Никольской улице окружили россиянку и стали распевать пошлые шутки, называя ее «розовой вагиной». На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать хулиганов, привлечь их к ответственности по российскому законодательств за хулиганство.

Бразильские журналисты установили личности фанатов. Чилийская авиакомпания Latam уже уволила своего сотрудника Фелипе Уилсона, который был одним из участников розыгрыша. Также среди бразильцев оказался лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш. Против него тоже началась дисциплинарная проверка. Еще один член группы фанатов, Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.

После возвращения на родину хулиганам грозит судебное дело также и по местным законам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бразилия
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
m40
1529648802
Она даже не знала, что была оскорблена) Вот так вот веселишься вместе с ними, а они про тебя пошлости поют
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1529648887
*******......ваааю матшкуууу!!!! взрослые мужики, так опозорились....мы даже в детстве так бы не прикалывались над женщиной...тфффари!!!!
Ответить
_MATRIX_
1529649543
Дегенераты. Надобно их пожестче и занести в черный список фанатов, чтобы им не продавали билетов даже на Копа Америка за пределами Бразилии.
Ответить
pegas1276
1529652904
уроды везде есть...
Ответить
smersh45
1529653561
так поступают только слабые и не далёкие людишки ПОЗОР
Ответить
Пестрый
1529653965
Да уж как говорится ни очко меня сгубило а технический прогресс)) В чем и кого там оскорбили? Эта шкура прыгает вместе с ними и распевает) сама дура не знает чего)) Если бы не этот гребаный айфон то все бы было чинно и благородно) А может это новый способ кидалова? и эта шкура подсадная? Вообще то народ у нас ушлый на счет там разных штучек))
Ответить
OfaZavr
1529655683
правильно, и наказать по всей строгости чтобы другим неповадно было и эти урок на всю жизнь получили.
Ответить
orech
1529657221
достанется им и на родине за подлую выходку.
Ответить
3a zenit
1529661008
может эта баба проститутка,вы не думали об этом?Это как вон фото гуляет по сети русская красавица на ЧМ18,а по сути оказалась порнозвезда.Да и не поедет она в Бразил на суд или чтотам будет.
Ответить
zigbert
1529671092
Где бы поддерживать свою сборную на ЧМ, эти недоумки занимаются ерундой. Наказать не мешало бы негодяев.
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
3
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
2
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
2
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+