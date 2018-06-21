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    Бразильских фанатов могут привлечь к ответственности за оскорбление россиянки в Москве

    Болельщики сборной Бразилии могут быть привлечены к ответственности за оскорбление россиянки в Москве.

    Инцидент произошел на Никольской улице, где в дни проведения чемпионата мира-2018 собираются фанаты. Несколько дней назад бразильцы окружили россиянку и начали скандировать на португальском языке ругательства в ее адрес. Все это они сняли на видео.

    «Иностранные граждане на видео могут быть привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, <...> либо привлечены к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — говорится в документе на сайте change.org, где петиция по данному делу собрала уже около восьми тысяч подписей.

    Данное происшествие вызвало широкий резонанс. Бразильские журналисты смогли выяснить личности хулиганов. Ими стали сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон, который уже уволен из-за этого инцидента. Еще один герой видеоролика был опознан как лейтенант Эдуарду Нуньес, в отношении которого начато служебное расследование. Последний из них – Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.

    Источник: Р-Спорт

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    21.06.2018 09:33
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 июня 2018, 20:36

      В том то и вся тонкость что видя праздничную атмосферу,песни танцы улыбки девушка проявила излишнюю доверчивость к этим подленьким сущностям.Она никак не могла знать и ожидать что поют эти недоноски.Винить её не стоит.А вот бразильцам впаять пятнадцать суток и вместо просмотра чемпионата отправить чистить нужники после посещения их другими болельщиками.А потом пусть ими их власти дома разбираются

      1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 21 июня 2018, 18:18

      Эти твари показали свое неуважение к россиянам...Как-то шакалов надо наказать, а среди остальных "бразильских обезьян" провести профилактические мероприятия в виде запрета на громкую речь, размахивания флагов, потребления напитков и т.д.

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 июня 2018, 17:20

      Коротко говоря они говорят, что она проститутка...и весело кричат "Ты проститутка".... чмошники, которых надо кастрировать, за такую подлость и низость...

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 июня 2018, 15:59

      У меня вопрос. А чем отличаются наши сми от этих бразильских проходимцев, которые тиражируют это видео?
      Если вы действительно дорожите честью девушки, бережете ее достоинство, с уважением относитесь, то зачем вы это делаете?

      7
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      Рейтинг: +232

      Sterh 21 июня 2018, 13:34

      Мы, конечно, страна-хозяйка, бла-бла-бла.
      Но не хотелось бы, чтоб мы, как "радушные хозяева" - просто простили хамство и оскорбления.
      Не должны болельщики-иностранцы быть важнее своих граждан.

      7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2018, 13:26

      Да, с квалификацией деяний этих подлецов - беда! Где тут может быть "мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества..."?
      Нет тут никакого нарушения общественного порядка вообще! И подлость сама по себе не наказуема! А вот бразильские журналисты МОЛОДЦЫ, что установили личности подлецов и предали их имена огласке! Чтобы не позорить свою страну! Кстати, для тех, кто не знает... Если бы случайно команда Первого канала не оказалась рядом с Кущёвкой, когда произошло известное событие, в ходе которого живьём сожгли маленькую девочку, то там продолжали бы править "цапки" и сегодня! Как правят их полные аналоги в других местах нашей огромной страны на местах, о чьих деяниях мы просто не знаем...

      5
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 июня 2018, 12:15

      Очень правильная реакция бразильских властей на поведение своих сограждан.

      11
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 июня 2018, 11:43

      Своё они получили/получат. Компания-то какая интересная собралась, прямо как анекдот: заходят в бар трое...

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2018, 11:43

      не бразильцы пока самые охрененные (немного другое слово)

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 21 июня 2018, 11:16

      Подленько

      4
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