Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бразильских фанатов могут привлечь к ответственности за оскорбление россиянки в Москве

Бразильских фанатов могут привлечь к ответственности за оскорбление россиянки в Москве

21 июня 2018, 09:33
41

Болельщики сборной Бразилии могут быть привлечены к ответственности за оскорбление россиянки в Москве.

Инцидент произошел на Никольской улице, где в дни проведения чемпионата мира-2018 собираются фанаты. Несколько дней назад бразильцы окружили россиянку и начали скандировать на португальском языке ругательства в ее адрес. Все это они сняли на видео.

«Иностранные граждане на видео могут быть привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, <...> либо привлечены к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — говорится в документе на сайте change.org, где петиция по данному делу собрала уже около восьми тысяч подписей.

Данное происшествие вызвало широкий резонанс. Бразильские журналисты смогли выяснить личности хулиганов. Ими стали сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон, который уже уволен из-за этого инцидента. Еще один герой видеоролика был опознан как лейтенант Эдуарду Нуньес, в отношении которого начато служебное расследование. Последний из них – Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Бразилия Россия
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
I_R_O_N_M_A_N
1529563224
А она и рада - шкура тупая!!! Повелась на иностранцев - хлебни говна!!!
Ответить
kaop83
1529564099
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
Ответить
Vickont
1529564198
Что вы на девченку накинулись? Одни полиглоты собрались, как я посмотрю. Ну откуда ей знать португальский?
Ответить
bset
1529564630
Прочитал комментарии... Какие же вы тупые... Девушка рада, потому что вокруг все рады. Откуда ей знать, что ее оскорбляют на иностранном языке? Он его знать не обязана.
Ответить
zigbert
1529568339
Не думаю что она поняла смысл самого оскорбления. А наказать идиотов надо.
Ответить
Cules2013
1529570625
Своё они получили/получат. Компания-то какая интересная собралась, прямо как анекдот: заходят в бар трое...
Ответить
Blossiya
1529572517
Очень правильная реакция бразильских властей на поведение своих сограждан.
Ответить
cska-62
1529576791
Да, с квалификацией деяний этих подлецов - беда! Где тут может быть "мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества..."? Нет тут никакого нарушения общественного порядка вообще! И подлость сама по себе не наказуема! А вот бразильские журналисты МОЛОДЦЫ, что установили личности подлецов и предали их имена огласке! Чтобы не позорить свою страну! Кстати, для тех, кто не знает... Если бы случайно команда Первого канала не оказалась рядом с Кущёвкой, когда произошло известное событие, в ходе которого живьём сожгли маленькую девочку, то там продолжали бы править "цапки" и сегодня! Как правят их полные аналоги в других местах нашей огромной страны на местах, о чьих деяниях мы просто не знаем...
Ответить
Sterh
1529577283
Мы, конечно, страна-хозяйка, бла-бла-бла. Но не хотелось бы, чтоб мы, как "радушные хозяева" - просто простили хамство и оскорбления. Не должны болельщики-иностранцы быть важнее своих граждан.
Ответить
Blossiya
1529585954
У меня вопрос. А чем отличаются наши сми от этих бразильских проходимцев, которые тиражируют это видео? Если вы действительно дорожите честью девушки, бережете ее достоинство, с уважением относитесь, то зачем вы это делаете?
Ответить
Главные новости
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
2
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
3
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
1
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
7
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+