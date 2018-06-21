Бразильских фанатов могут привлечь к ответственности за оскорбление россиянки в Москве

Болельщики сборной Бразилии могут быть привлечены к ответственности за оскорбление россиянки в Москве.

Инцидент произошел на Никольской улице, где в дни проведения чемпионата мира-2018 собираются фанаты. Несколько дней назад бразильцы окружили россиянку и начали скандировать на португальском языке ругательства в ее адрес. Все это они сняли на видео.

«Иностранные граждане на видео могут быть привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях, <...> либо привлечены к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — говорится в документе на сайте change.org, где петиция по данному делу собрала уже около восьми тысяч подписей.

Данное происшествие вызвало широкий резонанс. Бразильские журналисты смогли выяснить личности хулиганов. Ими стали сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон, который уже уволен из-за этого инцидента. Еще один герой видеоролика был опознан как лейтенант Эдуарду Нуньес, в отношении которого начато служебное расследование. Последний из них – Диего Жатоба, оказался в прошлом судим за нецелевое расходование государственных средств и долги по алиментам.