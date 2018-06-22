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  • Месси проигнорировал вопросы журналистов после поражения от Хорватии

Месси проигнорировал вопросы журналистов после поражения от Хорватии

22 июня 2018, 06:55
11

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отказался от общения с прессой в смешанной зоне после поражения в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 от Хорватии.

Лидер аргентинской команды молча прошел мимо всех журналистов, в том числе представителей своей страны.

Сборная Аргентины за два тура набрала одно очко. Команда сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1529641703
После такой игры и поражения не до журналистов с их язвительными вопросами. Тем более на них сейчас посыпется град камней. И такой сборной похоже нужен такой тренер каким был Луис Менотти, а не как сейчас Месси...
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бесёнок
1529642906
чё за ******, он давал интервью после матча
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O-Z
1529644459
Домой Месси! Как же он бесит меня!
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Dominator777
1529650970
Ну, а что он мог сказать? Считаю, что не следует журналистам сразу же после окончания провальных матчей лезть с вопросами к игрокам проигравшей команды.
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Garrincha58
1529651279
с этим гномиком Аргентина никогда и ничего не выиграет он же уже уходил а его снова уговорили и зря Дибала вместо него сыграл бы не хуже да и Икарди бы пригодился и в защите Гарай думаю лучше этого психа Отаменди
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OfaZavr
1529654654
ну так игра и результат его расстроили, не захотел чтобы еще и вопросы журналистов огорчили до кучи)
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zigbert
1529668324
Его можно понять.
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