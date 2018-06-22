Месси проигнорировал вопросы журналистов после поражения от Хорватии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отказался от общения с прессой в смешанной зоне после поражения в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 от Хорватии.

Лидер аргентинской команды молча прошел мимо всех журналистов, в том числе представителей своей страны.

Сборная Аргентины за два тура набрала одно очко. Команда сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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