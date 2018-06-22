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    Месси проигнорировал вопросы журналистов после поражения от Хорватии

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отказался от общения с прессой в смешанной зоне после поражения в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 от Хорватии.

    Лидер аргентинской команды молча прошел мимо всех журналистов, в том числе представителей своей страны.

    Сборная Аргентины за два тура набрала одно очко. Команда сохраняет теоретические шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2018 06:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 14:52

      Его можно понять.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 11:04

      ну так игра и результат его расстроили, не захотел чтобы еще и вопросы журналистов огорчили до кучи)

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2018, 10:07

      с этим гномиком Аргентина никогда и ничего не выиграет он же уже уходил а его снова уговорили и зря Дибала вместо него сыграл бы не хуже да и Икарди бы пригодился и в защите Гарай думаю лучше этого психа Отаменди

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 июня 2018, 10:02

      Ну, а что он мог сказать? Считаю, что не следует журналистам сразу же после окончания провальных матчей лезть с вопросами к игрокам проигравшей команды.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 июня 2018, 08:14

      Домой Месси! Как же он бесит меня!

      0
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 22 июня 2018, 07:48

      чё за ******, он давал интервью после матча

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      Рейтинг: +145

      бесёнок > бесёнок 22 июня 2018, 08:00

      https://www.youtube.com/watch?v=c1ai4Bd4d5E

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > бесёнок 22 июня 2018, 08:12

      да? скинь видео или фото

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 07:28

      После такой игры и поражения не до журналистов с их язвительными вопросами. Тем более на них сейчас посыпется град камней. И такой сборной похоже нужен такой тренер каким был Луис Менотти, а не как сейчас Месси...

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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 > Рубик Докоян 22 июня 2018, 07:38

      А что Месси сейчас тренирует сборную?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ZAITZEFF2011 22 июня 2018, 07:45

      Не тренирует, но как говорят многие кто вхож туда, что он определяет состав. И своим авторитетом давит на тренера и игроков. Забивного форварда Икарди почему нет в составе сборной?... Этих ребят тренировать не надо, они всё могут в футболе, их надо объединить в единую сплочённую команду, а этого нет.

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