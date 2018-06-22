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    Далич: «Мы знали, что три защитника Аргентины могут развалиться под прессингом»

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итог победе над Аргентиной в матче групповой стадии чемпионата мира (3:0).

    «Первые 30 минут матча мы оборонялись, были компактны, у нас был хороший защитный блок. В перерыве я сказал своим игрокам, что мы должны создавать больше шансов, не сильно изменяя подход, повышать давление.

    Мы знали, что три защитника Аргентины под нашим прессингом могут развалиться. В первые 30 минут мы не прессинговали, но ощущали, что игроки полностью выполняют установку.

    Что касается того, что мы, возможно, выбили фаворита из турнира, то, думаю, теперь у нас будет больше болельщиков на мундиале», – сказал Далич.

    В заключительной встрече группового раунда хорваты встретятся с исландцами. Ранее Далич сказал, что выпустит на матч игроков резерва.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2018 01:00
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