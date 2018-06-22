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    Английский журналист: «Плохие новости для Месси. Хорваты выпустят запасных в матче с Исландией»

    Корреспондент The Times Оливер Кэй сообщил о планах тренерского штаба сборной Хорватии на матч 3-го тура групповой стадии против исландцев.

    «Еще больше плохих новостей для Месси и сборной Аргентины после поражения 0:3 от Хорватии.

    Далич подтвердил, что планирует сделать большое количество замен в стартовом составе перед матче с командой Исландии», – написал Кэй в своем твиттере.

    Хорваты гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ-2018. Подопечные Хорхе Сампаоли сохраняют теоретические шансы на выход из группы.

    Источник: Twitter

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    22.06.2018 00:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 июня 2018, 13:50

      Очень живой чемпионат.. Аргентина, Португалия кто следующий на грани вылета??

      1
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > афоня72 22 июня 2018, 15:15

      Португалия то чем не угодила? на одно очко больше чем планировалось заработала к текущему моменту!

      0
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > panmon 23 июня 2018, 05:50

      Иран - Португалия и 6 очков против 4х.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:58

      Никто сделать это хорватам не запретит.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 07:58

      Так было практически всегда, команды которые решили свою задачу выхода из группы, в последней игре выставляли ещё не игравших футболистов. Тем самым дав отдохнуть основе и просмотрев остальных игроков в деле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 22 июня 2018, 07:48

      надо всем дать поиграть, раз уж приехали на ЧМ:)

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 22 июня 2018, 07:31

      А если сегодня Нигерия с Исландией сыграют в ничью, то у Хорватии 100% весь состав будет второй.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 июня 2018, 01:12

      Если Исландия сейчас выиграет - они спокойную ничью сыграют в 3 туре

      2
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      ...
      Рейтинг: +58

      sammac > panmon 22 июня 2018, 05:28

      Поэтому сегодняшняя игра Исландии будет крайне интересной

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > sammac 22 июня 2018, 15:13

      согласен, самая интересная на сегодня

      0
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 22 июня 2018, 01:00

      Выпускать резервистов - ошибка. Команда потеряет тонус.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > SinyaaPyll 22 июня 2018, 03:21

      те кто должны пропускать матч из-за желтых как раз обновятся и никто из основных не получит желтую и не пропустит матч 1/8. Что тоже выгодно. А то малоли условный модрич под картой уже и получил в ничего не значащем матче еще одну.. играй потом без него. А так .. главное, чтобы в 1/8 все были в строю.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 22 июня 2018, 00:59

      Ибо не х....)

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