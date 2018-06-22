Английский журналист: «Плохие новости для Месси. Хорваты выпустят запасных в матче с Исландией»

Корреспондент The Times Оливер Кэй сообщил о планах тренерского штаба сборной Хорватии на матч 3-го тура групповой стадии против исландцев.
«Еще больше плохих новостей для Месси и сборной Аргентины после поражения 0:3 от Хорватии.
Далич подтвердил, что планирует сделать большое количество замен в стартовом составе перед матче с командой Исландии», – написал Кэй в своем твиттере.
Хорваты гарантировали себе участие в плей-офф ЧМ-2018. Подопечные Хорхе Сампаоли сохраняют теоретические шансы на выход из группы.
Источник: Twitter