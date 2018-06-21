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    Модрич: «Сборная Хорватии сыграла идеально. Только так можно победить аргентинцев»

    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подвел итог победе над аргентинцами в матче группового раунда ЧМ-2018.

    «Главную цель мы выполнили – вышли в плей-офф, мы очень довольны. Не нужно поддаваться эйфории, нужно идти от игры к игре. Нужно готовиться к следующим матчам, они не будут простыми. Нужно не витать в облаках, а оставаться на земле.

    Мы сконцентрированы полностью. Наша победа с виду была простой, но это не так.

    Мы заслужили эту победу, первый гол был после ошибки вратаря, нам повезло в этом моменте. Мы идеально сыграли, только так можно было победить аргентинцев.

    Я не хотел бы говорить о других игроках. Мы счастливы своей игрой и результатом.

    Аргентинцы показали то, что мы им дали показать. Мы здорово перехватывали мячи, мы хотели, чтобы Месси не получал мячи, и нам это удалось. Их моменты возникали только после наших ошибок.

    Наша сплоченная игра, особенно во втором тайме, когда мы много владели мячом, принесла результат», – сказал 32-летний игрок.

    Напомним, хавбек «Реала» был признан лучшим игроком матча.

    Источник: Р-Спорт

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    21.06.2018 23:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 10:51

      это верно, выглядели слаженным механизмом, чего не скажешь о аргентинцах.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:44

      Хорватам удалась нейтрализация Месси.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 июня 2018, 07:10

      Прекрасная команда, удачи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 22 июня 2018, 02:01

      Гений Модрич

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 22 июня 2018, 00:08

      Красавчики!!
      Не видел, но думаю, что это было непросто..))

      0
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 > Таганский 22 июня 2018, 01:46

      На изи перекатали он лукавит xD

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