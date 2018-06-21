Модрич: «Сборная Хорватии сыграла идеально. Только так можно победить аргентинцев»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подвел итог победе над аргентинцами в матче группового раунда ЧМ-2018.

«Главную цель мы выполнили – вышли в плей-офф, мы очень довольны. Не нужно поддаваться эйфории, нужно идти от игры к игре. Нужно готовиться к следующим матчам, они не будут простыми. Нужно не витать в облаках, а оставаться на земле.

Мы сконцентрированы полностью. Наша победа с виду была простой, но это не так.

Мы заслужили эту победу, первый гол был после ошибки вратаря, нам повезло в этом моменте. Мы идеально сыграли, только так можно было победить аргентинцев.

Я не хотел бы говорить о других игроках. Мы счастливы своей игрой и результатом.

Аргентинцы показали то, что мы им дали показать. Мы здорово перехватывали мячи, мы хотели, чтобы Месси не получал мячи, и нам это удалось. Их моменты возникали только после наших ошибок.

Наша сплоченная игра, особенно во втором тайме, когда мы много владели мячом, принесла результат», – сказал 32-летний игрок.

Напомним, хавбек «Реала» был признан лучшим игроком матча.