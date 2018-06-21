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    Певец Лазарев: «Может, мы с Месси дальние родственники. Удачи братишке в матче с хорватам!»

    Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения в социальных сетях, что он похож на форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Артист пожелал удачи аргентинцу в игре второго тура группы D чемпионата мира-2018 против хорватов.

    «Меня засыпали сообщениями, что мы с Месси похожи. Особенно сейчас, в период чемпионата мира по футболу. Ну, не знаю! Что, правда похожи? Может, он — мой звeздный дальний родственник? Ну, удачи тебе сегодня, братишка, Лионель Месси», – написал Лазарев.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия.

    Источник: Instagram

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    21.06.2018 22:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2018, 09:50

      а кто такой Лазарев я его не знаю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:31

      Для братишки матч получился неудачным.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 22 июня 2018, 06:18

      Лазарев---твой родственник Билан

      3
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    • ...
      Рейтинг: +16

      Total_Master 21 июня 2018, 23:41

      Лазарев? это кто? Внебрачный сын отца Месси ? ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 21 июня 2018, 23:39

      ага, оба светло-синие)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 июня 2018, 23:17

      Дебил что ли...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 21 июня 2018, 23:14

      Разве есть такой певец, Лазарев?...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 июня 2018, 23:13

      так вот почему у Месси сегодня не сложилось

      0
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 21 июня 2018, 23:10

      Иди поддержи братишку))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 23:02

      Ага,как две капли воды...

      0
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