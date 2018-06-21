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  • Певец Лазарев: «Может, мы с Месси дальние родственники. Удачи братишке в матче с хорватам!»

Певец Лазарев: «Может, мы с Месси дальние родственники. Удачи братишке в матче с хорватам!»

21 июня 2018, 22:21
15

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения в социальных сетях, что он похож на форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Артист пожелал удачи аргентинцу в игре второго тура группы D чемпионата мира-2018 против хорватов.

«Меня засыпали сообщениями, что мы с Месси похожи. Особенно сейчас, в период чемпионата мира по футболу. Ну, не знаю! Что, правда похожи? Может, он — мой звeздный дальний родственник? Ну, удачи тебе сегодня, братишка, Лионель Месси», – написал Лазарев.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Аргентина Хорватия Барселона Месси Лионель
Комментарии (15)
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romrussia
1529609303
Лазарев и Месси похожи?! Как свинья на ёжа?
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VAD07
1529610905
Лучше бы он этого не делал.
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yarik1_78
1529611187
Российский певец Сергей Лазарев....это пи...ц какой то!Заднеприводный ты лошара!
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Masteralex
1529611998
так вот почему у Месси сегодня не сложилось
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DOCTOR PENALTY
1529612083
Разве есть такой певец, Лазарев?...
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mihail200606
1529612248
Дебил что ли...
Ответить
Total_Master
1529613719
Лазарев? это кто? Внебрачный сын отца Месси ? ))))
Ответить
nik55
1529637514
Лазарев---твой родственник Билан
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zigbert
1529645474
Для братишки матч получился неудачным.
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Garrincha58
1529650235
а кто такой Лазарев я его не знаю
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