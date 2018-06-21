Певец Лазарев: «Может, мы с Месси дальние родственники. Удачи братишке в матче с хорватам!»

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения в социальных сетях, что он похож на форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Артист пожелал удачи аргентинцу в игре второго тура группы D чемпионата мира-2018 против хорватов.

«Меня засыпали сообщениями, что мы с Месси похожи. Особенно сейчас, в период чемпионата мира по футболу. Ну, не знаю! Что, правда похожи? Может, он — мой звeздный дальний родственник? Ну, удачи тебе сегодня, братишка, Лионель Месси», – написал Лазарев.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия.