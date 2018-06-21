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    «Ювентус» повысил предложение по Головину до 20 миллионов. ЦСКА требует 25

    «Ювентус» сделал второе предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

    Изначально туринцы предлагали за переход 22-летнего футболиста 18 миллионов евро плюс бонусы, однако армейцы ответили, что не продадут хавбека дешевле чем за 25 миллионов.

    Теперь же «Ювентус» готов заплатить за россиянина 20 миллионов без учета бонусов и отдать ЦСКА процент с последующей продажи Головина. Тем не менее красно-синие продолжают стоять на своем и по-прежнему требуют 25 миллионов.

    Предполагается, что даже если стороны достигнут договоренности в ближайшие дни, сделка вряд ли состоится до окончания чемпионата мира-2018.

    Источник: Tuttosport

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    21.06.2018 15:32
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 21:45

      После первых матчей ЧМ, цена за Головина возрастет.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 19:14

      не думаю что сейчас торги во всю и вправду идут, Ювентус скорее всего посмотрит еще Головина в оставшихся играх на ЧМ а уж после его завершения сумма будет ясна и можно спокойно вступить в серьезные переговоры.

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      Рейтинг: +29

      Стопкран 21 июня 2018, 18:44

      Вспоминается история с Аршавиным после ЧЕ- 08. Аршавин хотел уехать в Европу.Зенит заломил цену.Аршавин психанул, из за того,что его не хотят отпускать.Был скандал....История повторится ?

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 21 июня 2018, 18:30

      Да мля 25 это же копейки...Юве там с ума сходит просто...

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Вот оно чё Михалыч 21 июня 2018, 20:30

      лол ты вообще о чем

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Вот оно чё Михалыч 22 июня 2018, 03:14

      Мда уровнем интелекта тебе не занимать....при чем тут пока они его у себя не увидят , что за бредятину ты пишешь? Я сказал что юве сходит с ума так как предлагает всего лишь 20млн за 22 летнего полузащитника.АУТИСТ млять

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 июня 2018, 17:44

      Чес говоря после игры с египтом , интерес у всех поугас.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > iBragim2102 21 июня 2018, 18:03

      Это ОНИ тебе сообщили?

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > vladimir-7 22 июня 2018, 04:04

      Свежие утки перестали в сми клепать.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 июня 2018, 17:10

      Нормальные бабки...Я бы отдал. Доиграется Гинер, вообще не возьмут, как Дзагоева..

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Чикомас 21 июня 2018, 17:25

      если хорошо выступит на ЧМ,купят другие дороже.

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > 3a zenit 21 июня 2018, 17:35

      А если травма, как у Дзагоя? А потом и за 10 не возьмут..

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Чикомас 21 июня 2018, 18:08

      Найти много причин не взять игрока, возможно, но Е.Гинер умный мужик, так, что ждём от клубов
      конкретных предложений по покупке игрока.

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июня 2018, 16:52

      Пока это только слухи! После ЧМ реальные предложение пойдут! Все зависит только от Головина, как сыграет против Уругвая и Португалии!

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > _Kesh_Suntar_ 21 июня 2018, 16:55

      А что Испания уже первое место заняла да?)))
      Или наши проиграли третью встречу заранее?)))

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > ВикторВВ 21 июня 2018, 17:38

      И то другое! )

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2018, 16:37

      Теперь 35-40! Не меньше! Или заложить процент в случае перепродажи! Ну, не мне же учить коммерсанта по национальности!!! :-)))

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > cska-62 21 июня 2018, 17:38

      предложите за 300 млн,а потом фамилию на Игнашевич смените если что.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июня 2018, 16:03

      Цирк да и только. Они вначале предлагали 15, потом 17, сейчас 20 лямов. Продавец ясно обозначил цену 25 лямов и не надо позориться, если это всё правда, а не фейк-ньюс. Причём деньги сразу на бочку, а не отдельными траншами. ЦСКА надо усиливаться, покупая необходимых игроков.

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Рубик Докоян 21 июня 2018, 16:53

      Логика понятна, хочу 25, давай 25, только в жизни не работает «хочу»!
      На каждое «хочу», есть «бери сколько даю»!

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      Рейтинг: +85

      dredan > ВикторВВ 21 июня 2018, 17:27

      А в магазине вы тоже такими принципами пользуетесь ?Набрали на 5000 тысяч,а захотели и дали 1000 и продавец взял сколько дают)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ВикторВВ 21 июня 2018, 18:16

      Бывае так: "бери сколько унесёшь", здесь дана
      стартовая цена продавцом в 20 миллионов,а дальше
      идёт торговля между продавцом и покупателем. Рынок.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВикторВВ 21 июня 2018, 18:21

      ))) Вот вам 3 рубля и ни в чём себе не отказывайте или купите себе "Запорожец" мы уже проходили. Соотношение цены и качества никто не отменял. Кого интересует Головин и хочет его купить ценник известен и торг здесь не уместен. "Рома" за сколько продала Салаха в "Ливерпуль" год назад, а теперь сколько за него предлагают ?" То-то и оно...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2018, 16:00

      а в Ювентусе об этом знают? достали уже этим Головиным кому он на нужен

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