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  • «Ювентус» повысил предложение по Головину до 20 миллионов. ЦСКА требует 25

«Ювентус» повысил предложение по Головину до 20 миллионов. ЦСКА требует 25

21 июня 2018, 15:32
26

«Ювентус» сделал второе предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

Изначально туринцы предлагали за переход 22-летнего футболиста 18 миллионов евро плюс бонусы, однако армейцы ответили, что не продадут хавбека дешевле чем за 25 миллионов.

Теперь же «Ювентус» готов заплатить за россиянина 20 миллионов без учета бонусов и отдать ЦСКА процент с последующей продажи Головина. Тем не менее красно-синие продолжают стоять на своем и по-прежнему требуют 25 миллионов.

Предполагается, что даже если стороны достигнут договоренности в ближайшие дни, сделка вряд ли состоится до окончания чемпионата мира-2018.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Головин Александр
Комментарии (26)
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mamba9090909
1529585638
Жадность мучает? Откажутся туринцы, и что тогда?
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Garrincha58
1529586058
а в Ювентусе об этом знают? достали уже этим Головиным кому он на нужен
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Рубик Докоян
1529586181
Цирк да и только. Они вначале предлагали 15, потом 17, сейчас 20 лямов. Продавец ясно обозначил цену 25 лямов и не надо позориться, если это всё правда, а не фейк-ньюс. Причём деньги сразу на бочку, а не отдельными траншами. ЦСКА надо усиливаться, покупая необходимых игроков.
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_Kesh_Suntar_
1529589121
Пока это только слухи! После ЧМ реальные предложение пойдут! Все зависит только от Головина, как сыграет против Уругвая и Португалии!
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Чикомас
1529590204
Нормальные бабки...Я бы отдал. Доиграется Гинер, вообще не возьмут, как Дзагоева..
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iBragim2102
1529592277
Чес говоря после игры с египтом , интерес у всех поугас.
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InterMilLano1908
1529595029
Да мля 25 это же копейки...Юве там с ума сходит просто...
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Стопкран
1529595866
Вспоминается история с Аршавиным после ЧЕ- 08. Аршавин хотел уехать в Европу.Зенит заломил цену.Аршавин психанул, из за того,что его не хотят отпускать.Был скандал....История повторится ?
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OfaZavr
1529597676
не думаю что сейчас торги во всю и вправду идут, Ювентус скорее всего посмотрит еще Головина в оставшихся играх на ЧМ а уж после его завершения сумма будет ясна и можно спокойно вступить в серьезные переговоры.
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zigbert
1529606704
После первых матчей ЧМ, цена за Головина возрастет.
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