«Ювентус» повысил предложение по Головину до 20 миллионов. ЦСКА требует 25

«Ювентус» сделал второе предложение ЦСКА по трансферу полузащитника Александра Головина.

Изначально туринцы предлагали за переход 22-летнего футболиста 18 миллионов евро плюс бонусы, однако армейцы ответили, что не продадут хавбека дешевле чем за 25 миллионов.

Теперь же «Ювентус» готов заплатить за россиянина 20 миллионов без учета бонусов и отдать ЦСКА процент с последующей продажи Головина. Тем не менее красно-синие продолжают стоять на своем и по-прежнему требуют 25 миллионов.

Предполагается, что даже если стороны достигнут договоренности в ближайшие дни, сделка вряд ли состоится до окончания чемпионата мира-2018.