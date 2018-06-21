Бышовец: «Выйти в плей-офф ЧМ-2018 сборной России помогли благоприятные случайности»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец призвал воздержаться от восторгов по поводу выхода национальной команды в плей-офф чемпионата мира.

«Можно сказать, что команда объединена общей идеей, потому что есть результат. Я уже начал слышать разговоры о величии нашей команды. Но давайте подойдем объективно, я не хочу выдавать желаемое за действительное.

Оба соперника, с которыми мы играли, не имели преимуществ перед нами. Матчи складывались для нас удачно – и мяч Газинского, и автогол с Египтом. Это благоприятные случайности. Но мы идем от простого к сложному», – сказал Бышовец.

После двух туров сборная России набрала шесть очков в группа А и досрочно вышла в 1/8 турнира.