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    Бышовец: «Выйти в плей-офф ЧМ-2018 сборной России помогли благоприятные случайности»

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец призвал воздержаться от восторгов по поводу выхода национальной команды в плей-офф чемпионата мира.

    «Можно сказать, что команда объединена общей идеей, потому что есть результат. Я уже начал слышать разговоры о величии нашей команды. Но давайте подойдем объективно, я не хочу выдавать желаемое за действительное.

    Оба соперника, с которыми мы играли, не имели преимуществ перед нами. Матчи складывались для нас удачно – и мяч Газинского, и автогол с Египтом. Это благоприятные случайности. Но мы идем от простого к сложному», – сказал Бышовец.

    После двух туров сборная России набрала шесть очков в группа А и досрочно вышла в 1/8 турнира.

    Источник: Sport24

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    21.06.2018 14:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 21:29

      Все правильно ,определенное везение в игре нашей сборной существует.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 июня 2018, 21:18

      Скрепя сердце,зная фантасмагории Тренера Олимпийских Чемпионов..
      Вынужден согласиться..БА_БАФффф!

      0
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 21 июня 2018, 20:17

      А как хочется верить, что это не так, что Бышовец ошибается. Но, сомнения тревожат и небезосновательно. В любом случае прошедшие матчи говорят о том, что играть наши могут, если захотят. Будем болеть, а окончательные выводы делать после чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Дед Сергей 21 июня 2018, 20:22

      Если что Саудиты играли с Уругваем и проиграли 1:0, а нашим 5:0, но где Уругвай,и где Россия,на разных полюсах футбольного шара,делайте выводы...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 19:09

      может и так, но посмотрим как дальше будет, в игре с сильным соперником выясним насколько мы круты)

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 21 июня 2018, 18:01

      Ну так надо же было,чтобы Россия вышла из группы,вот и она оказалась в слабой группе! Ну а дальше видно будет! Этот ЧМ мне напоминает ЧМ 2002 года,когда Корею дотащили до полуфинала! Одним словом в этом грязном мире всё покупается и продаётся! После этого ЧМ наши опять не попадут ни на евро ни на ЧМ,и всё опять станет на свои места! К моему сожалению многие этого не понимают,а радуются эти победам,которые явно попахивают...

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 21 июня 2018, 18:00

      Вся жизнь случайность - начиная со случайного сперматозоида заканчивая бездарным тренером - критиком

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      Рейтинг: +3254

      orech 21 июня 2018, 17:51

      не без этого:)

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      Рейтинг: +3754

      Yev 21 июня 2018, 16:22

      Да и ваши постоянные помои. Может хватит уже? Достали. Ребята молодцы, видна команда! Россия - вперед!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2018, 16:06

      правильно сказал наши первые пока в группе, которая самая слабая и дальше нам путь заказан

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      Рейтинг: +433

      Федун 21 июня 2018, 16:03

      не надо завидывать тем у кого получается! надо было в свое время делать результат

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