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  • Бышовец: «Выйти в плей-офф ЧМ-2018 сборной России помогли благоприятные случайности»

Бышовец: «Выйти в плей-офф ЧМ-2018 сборной России помогли благоприятные случайности»

21 июня 2018, 14:40
15

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец призвал воздержаться от восторгов по поводу выхода национальной команды в плей-офф чемпионата мира.

«Можно сказать, что команда объединена общей идеей, потому что есть результат. Я уже начал слышать разговоры о величии нашей команды. Но давайте подойдем объективно, я не хочу выдавать желаемое за действительное.

Оба соперника, с которыми мы играли, не имели преимуществ перед нами. Матчи складывались для нас удачно – и мяч Газинского, и автогол с Египтом. Это благоприятные случайности. Но мы идем от простого к сложному», – сказал Бышовец.

После двух туров сборная России набрала шесть очков в группа А и досрочно вышла в 1/8 турнира.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Бышовец Анатолий
Комментарии (15)
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KOLBIS
1529581614
Затрахали уже,спорт и удача всегда идут в ногу,португальцам и испанцам тоже благоприятно не напихали марокканцы и иранцы(этим еще и гол не засчитали)...
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woyser
1529583331
Надо радоваться, но не восхваляться. Действительно сейчас начинаются тяжёлые игры.
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Федун
1529586208
не надо завидывать тем у кого получается! надо было в свое время делать результат
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Garrincha58
1529586404
правильно сказал наши первые пока в группе, которая самая слабая и дальше нам путь заказан
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orech
1529592674
не без этого:)
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Ragnar Viking
1529593302
Ну так надо же было,чтобы Россия вышла из группы,вот и она оказалась в слабой группе! Ну а дальше видно будет! Этот ЧМ мне напоминает ЧМ 2002 года,когда Корею дотащили до полуфинала! Одним словом в этом грязном мире всё покупается и продаётся! После этого ЧМ наши опять не попадут ни на евро ни на ЧМ,и всё опять станет на свои места! К моему сожалению многие этого не понимают,а радуются эти победам,которые явно попахивают...
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OfaZavr
1529597343
может и так, но посмотрим как дальше будет, в игре с сильным соперником выясним насколько мы круты)
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Дед Сергей
1529601420
А как хочется верить, что это не так, что Бышовец ошибается. Но, сомнения тревожат и небезосновательно. В любом случае прошедшие матчи говорят о том, что играть наши могут, если захотят. Будем болеть, а окончательные выводы делать после чемпионата.
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shinnik
1529605097
Скрепя сердце,зная фантасмагории Тренера Олимпийских Чемпионов.. Вынужден согласиться..БА_БАФффф!
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zigbert
1529605766
Все правильно ,определенное везение в игре нашей сборной существует.
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