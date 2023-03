Болельщики Ирана – операторам: «Не снимайте нас. Наши жены думают, что мы в командировке»

Болельщики сборной Ирана на матче второго тура группового раунда чемпионата мира с Испанией (0:1) вывесили веселый баннер, обращенный к операторам.

На плакате по-английски написано: «Hey cameraman don’t film us, our wives think we are on business trip» («Эй, оператор, не снимай нас, наши жены думают, что мы в командировке»). Надпись на русском языке ниже гласит: «Пожалуйста не снимайте нас. Наши дамы думают что мы в камандировки» (орфография сохранена).