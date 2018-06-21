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  • Карвахаль – об игре Ирана: «Нужно избавляться от такого футбола»

Карвахаль – об игре Ирана: «Нужно избавляться от такого футбола»

21 июня 2018, 10:30
31

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль выступил с критикой футбола, в который играет команда Ирана на чемпионате мира-2018.

«Мы понимали, что игра будет именно такой. Закрытые команды – это часть футбола.

Но симуляции и затягивание времени вредят любому виду спорта. Для меня это не футбол, а что-то непонятное.

Иранцы все время падали на газон, при малейшей возможности. Даже без видимых причин. Нужно избавляться от такого футбола», – цитирует Карвахаля AFP .

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Испания завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Испания Иран Карвахаль Дани
Комментарии (31)
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Рубик Докоян
1529566732
А Пепе падать от похлопывания по плечу они тоже научили ?...
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Гуус
1529568107
Да госпади это часть футбола!
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O-Z
1529568126
Ноющие испанцы не угомонятся. Как же жаль что Иран вас не раскатал!
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Boozman
1529568946
Ахахах. И это говорит игрок сборной и представитель лиги, в которых всякие Рамосы, Косты и прочие других костыляют, а сами при любом касании пальцем ныряют с дикими конвульсиями, сборной, практикующей конский футбол с перекаткой мяча по полчаса в защите (вот на такой футбол тошно смотреть). Я вчера не увидел автобуса у Иранцев. Или если теперь у тебя нихера не получается, то достаточно просто любую команду окрестить автобусом? Надеюсь невезение марокканцев в игре закончится в матче с вами и они вас разнесут
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zigbert
1529569009
Кому кому а не испанцам надо говорить об этой проблеме и как вскрывать такую эшелонированную оборону.
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mihail200606
1529570768
Не испанцам учить других этому))
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hevbn 28
1529571743
Очень забавно когда о симуляции говорят не исландцы например и не немцы , а испанцы да ещё и при том ,что в этой команде играют такие мастера этого дела как Рамос и Диего Коста. А что касается самих симуляций на мой взгляд это такая же часть игры , как и сугубо оборонительная тактика.
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OfaZavr
1529573449
да испанцы сами хороши в этом деле что и говорить))
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Black77718
1529576984
Чушь,нет у таких команд такого уровня таких игроков по классу,что им теперь складывать лапки сразу на груди и не играть не в оборону ни в атаку,пропускать по 5-0,или может тогда и не нужен групповой,вывести сразу в 1/8 тех у кого звёзд в составе побольше,а игра более атакующая.Это чемпионат мира,а не чемпионат бензаколонки,нужна игра на результат,а нытьё а жалобы могут свидетельствовать лишь о том,что предел Испании это четвертьфинал,но не дальше,и есть кризис в игре,потому и начинают говорить.Горе аналитики,как маразматики и паралитики,ахаха Саудовская Аравия слишком слаба,а команды из Азии и Африки вообще не о чём,ну да конечно,потому Иран,Аравия и Марокко все по 0-1,а Англия Тунису лишь в конце забивает и выигрывает,Германия теряет очки,Аргентина,Бразилия,Франция минимально выигрывает,Португалия показывает что не слабее в целом Испанцев,или все ждали что половина команд будет по 3-0 играть.Лучше бы вообще радовались победам и молчали,как будто Америку открыли и не знали что Иран дисциплинированная,самоотверженная команда в обороне,и что 4 года назад их Аргентина еле еле в конце обыграла.
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Maxi_7
1529578565
Команды вроде Испании, Аргентины, Германии должны уметь играть против любого соперника, взламывать любую оборону, иначе это не топ сборные и они не достойны кубка мира.
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