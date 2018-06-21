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    Карвахаль – об игре Ирана: «Нужно избавляться от такого футбола»

    Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль выступил с критикой футбола, в который играет команда Ирана на чемпионате мира-2018.

    «Мы понимали, что игра будет именно такой. Закрытые команды – это часть футбола.

    Но симуляции и затягивание времени вредят любому виду спорта. Для меня это не футбол, а что-то непонятное.

    Иранцы все время падали на газон, при малейшей возможности. Даже без видимых причин. Нужно избавляться от такого футбола», – цитирует Карвахаля AFP .

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Испания завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 10:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +23

      Champion91 21 июня 2018, 17:36

      Участники ЧМ позор!!!!!!!!!!!!!! В среднем забиваю 2,24 гола за игру...Не такого футбола мы ждём!!!

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 21 июня 2018, 14:23

      с себя начни

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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 21 июня 2018, 13:56

      Команды вроде Испании, Аргентины, Германии должны уметь играть против любого соперника, взламывать любую оборону, иначе это не топ сборные и они не достойны кубка мира.

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      Рейтинг: +276

      Black77718 21 июня 2018, 13:29

      Чушь,нет у таких команд такого уровня таких игроков по классу,что им теперь складывать лапки сразу на груди и не играть не в оборону ни в атаку,пропускать по 5-0,или может тогда и не нужен групповой,вывести сразу в 1/8 тех у кого звёзд в составе побольше,а игра более атакующая.Это чемпионат мира,а не чемпионат бензаколонки,нужна игра на результат,а нытьё а жалобы могут свидетельствовать лишь о том,что предел Испании это четвертьфинал,но не дальше,и есть кризис в игре,потому и начинают говорить.Горе аналитики,как маразматики и паралитики,ахаха Саудовская Аравия слишком слаба,а команды из Азии и Африки вообще не о чём,ну да конечно,потому Иран,Аравия и Марокко все по 0-1,а Англия Тунису лишь в конце забивает и выигрывает,Германия теряет очки,Аргентина,Бразилия,Франция минимально выигрывает,Португалия показывает что не слабее в целом Испанцев,или все ждали что половина команд будет по 3-0 играть.Лучше бы вообще радовались победам и молчали,как будто Америку открыли и не знали что Иран дисциплинированная,самоотверженная команда в обороне,и что 4 года назад их Аргентина еле еле в конце обыграла.

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 21 июня 2018, 13:20

      Вся проблема в том что в футболе идиотские правила, берите пример с хоккея, там все умно сделано.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 21 июня 2018, 13:01

      Карвахаль прав, понятное дело в испании любят попадать, но страшно становится из-за того что одна команда играет именно в футбол, а другая обороняется и не пытается даже атаковать.
      Автобусы - это одна беда футбола и автобус является выходом, когда команда еще не сыгралась, но когда команда играет преимущественно вот так и при этом пытается с самого начала матча тянуть время всячески, то возникает вопрос, а зачем она в действительно вышла играть? Ведь футбол - это в первую очередь игра, а игры нужны для развлечения.

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > ARTHUR19 21 июня 2018, 13:16

      Это в первую очередь профессиональный спорт, это нормально когда команда играет по своим возможностям, выжимая все, что может, а не пытается играть в то что, в принципе не умеет, с одной из лучших команд мира, что бы им напихали полную охапку на потеху таким как вы. Иранцы молодцы, держали интригу до последнего, так гораздо интереснее, чем условные 6:0 к 90-й минуте. А Карвахаль бы не ныл, и не забывал в каком клубе играет и с кем, к вопросу о симуляциях и затягиваниях.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > АрбузБушь 21 июня 2018, 13:57

      Пусть про Примеру расскажет, как там валяются, выпрашивают пенальти и т.п. Нашелся моралист, еле-еле справились с Ираном (!), при таких-то понтах. Чтоб их марокканцы дрюкнули напоследок.

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      Рейтинг: +165

      JackBruce > ARTHUR19 21 июня 2018, 14:49

      Для развлечения футбол как игра - она лишь для двора или лужайки. А игра, где все измеряется деньгами, это далеко не развлечение. Если автобус не запрещен футбольными правилами, его можно применять. Единственный способ борьбы против автобуса - твоя изобретательная игра, более действенная схема.

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > JackBruce 21 июня 2018, 16:52

      Стенку из бетона в воротах поставь и попытайся забить гол, а если серьезно, то легче вратарю мяч с ноги выбивать прямо над собой и снова ловить и так пока не закончится матч.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > АрбузБушь 21 июня 2018, 18:30

      Ты серьезно ставишь в плюс меньшее количество симуляций у испанцев?! У чемпионов мира? Которые благодаря рикошету выиграли у Ирана (Ирана, Карл!)?
      Ну, если такие аргументы в ход пошли - крыть нечем. Иранцы - подлецы, испанцы - ангелочки, дружно поплачем и слезки им утрем.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 21 июня 2018, 12:53

      Фифе давно пора начать борьбу за фэйр-плей не на словах, а на деле. Специально назначенным людям просматривать и анализировать прошедшие игры на разных уровнях. Выявлять всех этих симулянтов, провокаторов, любителей бить из-под тишка. Досье на них вести и предоставлять судейским бригадам накануне игр для ознакомления и принятия к ним жестких решений на футбольном поле в случае инциндентов. На такое и дополнительный просмотр не жалко. В последующем футбольных негодяев на дисциплинарный комитет вызвать на основании рапорта судьи . Дальше в дисквал их на срок соответствующий проступку.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 июня 2018, 12:51

      Косту в Иран!!!! Там любят таких ублюдков)))

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 июня 2018, 12:48

      Рамосу пусть об этом расскажет)))

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      Рейтинг: +263

      Джавел. 21 июня 2018, 12:34

      Футбол в исполнении сб. Ирана это не футбол... Фигня-мигня...

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