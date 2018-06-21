Карвахаль – об игре Ирана: «Нужно избавляться от такого футбола»

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль выступил с критикой футбола, в который играет команда Ирана на чемпионате мира-2018.

«Мы понимали, что игра будет именно такой. Закрытые команды – это часть футбола.

Но симуляции и затягивание времени вредят любому виду спорта. Для меня это не футбол, а что-то непонятное.

Иранцы все время падали на газон, при малейшей возможности. Даже без видимых причин. Нужно избавляться от такого футбола», – цитирует Карвахаля AFP .

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Иран – Испания завершился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.