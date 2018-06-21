Дюков – о трансферах «Зенита»: «Семаку нужно время, чтобы определиться с игроками»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков готов дать время новому главному тренеру команды Сергею Семаку, чтобы тот мог определиться с трансферными целями на это лето.

«Ему нужно познакомиться с теми игроками, которые будут на сборах, следить за футболистами в сборных на чемпионате мира. Ему нужно время, чтобы определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Давайте подождем и не будем торопиться.

Он в «Зените» несколько лет был помощником, работал с многими тренерами и успешно проработал полтора года в «Уфе». Поэтому выбор на него пал не просто так, он заслужил это назначение, и мы в него верим», – заявил Дюков.

42-летний Семак подписал двухлетний контракт с «Зенитом» в конце мая.