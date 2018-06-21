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    Дюков – о трансферах «Зенита»: «Семаку нужно время, чтобы определиться с игроками»

    Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков готов дать время новому главному тренеру команды Сергею Семаку, чтобы тот мог определиться с трансферными целями на это лето.

    «Ему нужно познакомиться с теми игроками, которые будут на сборах, следить за футболистами в сборных на чемпионате мира. Ему нужно время, чтобы определиться с теми игроками, на которых он сделает ставку, которые подходят под его философию игры. Давайте подождем и не будем торопиться.

    Он в «Зените» несколько лет был помощником, работал с многими тренерами и успешно проработал полтора года в «Уфе». Поэтому выбор на него пал не просто так, он заслужил это назначение, и мы в него верим», – заявил Дюков.

    42-летний Семак подписал двухлетний контракт с «Зенитом» в конце мая.

    Источник: ТАСС

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    21.06.2018 09:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 июня 2018, 19:49

      А где Фурса? Поехал за Диком? Или пьет пиво у Петровского?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2018, 18:55

      надо еще десяток хлама прикупить

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 21 июня 2018, 17:41

      Давайте подождем и не будем торопить

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 21 июня 2018, 09:43

      Верим и ждем..все оптимально правильно и рационально..

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 09:41

      Правильно! Как говорится - не торопись, пись, пись...

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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 21 июня 2018, 09:30

      Ну, если Дюков так отзывается о Семаке, то тогда Богданычу остается только дерзать!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ilichkadr 21 июня 2018, 09:42

      Чё ему делать, оскандалился с двумя лохотренерами.

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