ЧМ-2018. Аргентина встретится с Хорватией в Нижнем Новгороде

В четверг, 21 июня, в Нижнем Новгороде пройдет встреча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в которой сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

В этой игре команды подошли не в самых ожидаемых ролях. Хорваты лидируют в группе D с тремя очками, а аргентинцы делят второе-третье места с Исландией.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия. Начало в 21:00, не пропустите!

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