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    ЧМ-2018. Аргентина встретится с Хорватией в Нижнем Новгороде

    В четверг, 21 июня, в Нижнем Новгороде пройдет встреча второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в которой сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

    В этой игре команды подошли не в самых ожидаемых ролях. Хорваты лидируют в группе D с тремя очками, а аргентинцы делят второе-третье места с Исландией.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия. Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Пока Месси ужасен. Виноваты тренер и эгоизм самого Лео

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2018 20:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2018, 22:44

      Похоже аргентинцам писец подкрался....даже Мессе не может ничего сделать...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2018, 21:59

      не понимаю почему не играет лучший игрок в команде Дибала, я Месси не считаю он всегда лучший играет какие то Меса Сальвио

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 июня 2018, 21:57

      Хорваты слишком сама уверены, каждый хочет сам забить.Я о в первом тайме

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 21 июня 2018, 21:26

      Чорлука вперед

      0
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      Рейтинг: +382

      Усы Газаева 21 июня 2018, 20:27

      щас угадаю...будет 1:0

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 20:11

      Равные по силам команды.

      0
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      Рейтинг: +87

      CMRDSA7 21 июня 2018, 16:08

      Хорваты не проиграют! Ставьте, а потом чекайте!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 июня 2018, 14:26

      Пусть выиграет сильнейший!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 21 июня 2018, 13:54

      Хорватам победы!

      1
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      Рейтинг: -91

      kaop83 21 июня 2018, 13:01

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -3
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