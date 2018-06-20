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    Месси в Бронницах подарят на день рождения торт и копию Кубка мира из гжели

    Как сообщил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков, коллеги из Бронниц подготовили подарок на день рождения для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

    В воскресенье, 24 июня, лидеру «Барселоны» и «альбиселесте» исполнится 31 год. Аргентинцы базируются в Московской области во время чемпионата мира-2018.

    «Сборная Аргентины – команда с мировым именем, естественно, что мы не могли обойти стороной такое важное событие, как день рождения лидера сборной Месси. Коллеги из Бронниц приготовили для Месси подарок: торт и копию Кубка мира, выполненную из гжели, – одного из наших национальных символов.

    Хотелось бы, чтобы помимо положительных отзывов о радушном приеме и об условиях размещения, которые нам высказывали представители Федерации футбола Аргентины, Месси увез с собой кусочек России, то есть, вот этот подарочный сувенир. Не сомневаюсь, что он будет в восторге», – сказал Терюшков.

    Источник: ТАСС

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    20.06.2018 22:07
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