Итальянский агент: «Если Головин нужен «Ювентусу», клуб без проблем заплатит за него 25 миллионов»

Итальянский агент Людовико Спинози заявил, что «Ювентус» вполне способен заплатить за трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина ту сумму, которую требую армейцы.

Ранее сообщалось, что московский клуб намерен выручить от продажи 22-летнего футболиста в Турин 25 миллионов, но «старая синьора» на данный момент предлагает меньше.

– Думаю, «Ювентус» всерьез хочет подписать Головина, поэтому для клуба не будет проблемой отдать за него 18 или 25 миллионов. Особой разницы нет.

– А не мало ли это? Существует мнение, что меньше 40 миллионов евро за него можно даже не предлагать.

– 40 – слишком много. Такое может произойти только, если «Ювентус» продаст Миралема Пьянича в «Барселону».