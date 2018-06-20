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    Итальянский агент: «Если Головин нужен «Ювентусу», клуб без проблем заплатит за него 25 миллионов»

    Итальянский агент Людовико Спинози заявил, что «Ювентус» вполне способен заплатить за трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина ту сумму, которую требую армейцы.

    Ранее сообщалось, что московский клуб намерен выручить от продажи 22-летнего футболиста в Турин 25 миллионов, но «старая синьора» на данный момент предлагает меньше.

    – Думаю, «Ювентус» всерьез хочет подписать Головина, поэтому для клуба не будет проблемой отдать за него 18 или 25 миллионов. Особой разницы нет.

    – А не мало ли это? Существует мнение, что меньше 40 миллионов евро за него можно даже не предлагать.

    – 40 – слишком много. Такое может произойти только, если «Ювентус» продаст Миралема Пьянича в «Барселону».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2018 12:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 18:57

      ну если обе стороны хотят тогда без проблем придут к соглашению, посмотрим во сколько они его оценят)

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2018, 14:08

      никуда он не уйдет,а если уйдет повторит путь Павлюченко или Жиркова

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Garrincha58 20 июня 2018, 14:27

      А если не уйдет, повторит путь Акинфеева и Дзагоева. Карьера всего одна в жизни - надо рисковать. Тем более, он трудяга.

      2
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      Рейтинг: +1052

      mig28 > Garrincha58 20 июня 2018, 14:29

      зависть берет?!) Порадоваться бы надо, что нашим игроком такие клубы интересуются...головин не павюк и тем более не жирков.

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Garrincha58 20 июня 2018, 16:31

      У Павлюченко весьма неплохо получалось забивать за шпор. Посмотри статистику.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 июня 2018, 13:22

      Вдохновляет, как агент с именем королевской династии и философской фамилией, легко и непринуждённо оперирует миллионами!..))

      6
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 июня 2018, 13:02

      Пусть платят

      1
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