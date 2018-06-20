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    Игроки сборной России вернулись в Новогорск

    Сборная России​ вернулась на свою тренировочную базу в Новогорске.

    Команда отправилась из Санкт-Петербурга в Москву после победы над Египтом (3:1). Пресс-служба команды опубликовала видео этого полета, сопроводив его песней из мультфильма «Облака, белогривые лошадки».

    «Наше возвращение в Новогорск», – говорится в твиттере сборной.

    В среду, 20 апреля, команда проведет только вечернее занятие в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре против Уругвая.

    Источник: Twitter

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    20.06.2018 07:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 08:10

      в игре на вылет можно сыграть в 2 форварда ) Столба Дзюба под ним Смолов ))) Думаю Смолов догонит что нужно делать )))

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Тибер 20 июня 2018, 11:28

      А с Уругваем попробовать двух Миранчуков в старте!

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