Игроки сборной России вернулись в Новогорск

Сборная России​ вернулась на свою тренировочную базу в Новогорске.

Команда отправилась из Санкт-Петербурга в Москву после победы над Египтом (3:1). Пресс-служба команды опубликовала видео этого полета, сопроводив его песней из мультфильма «Облака, белогривые лошадки».

«Наше возвращение в Новогорск», – говорится в твиттере сборной.

В среду, 20 апреля, команда проведет только вечернее занятие в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре против Уругвая.