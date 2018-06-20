Игроки сборной России вернулись в Новогорск

в игре на вылет можно сыграть в 2 форварда ) Столба Дзюба под ним Смолов ))) Думаю Смолов догонит что нужно делать )))
Сборная России вернулась на свою тренировочную базу в Новогорске.
Команда отправилась из Санкт-Петербурга в Москву после победы над Египтом (3:1). Пресс-служба команды опубликовала видео этого полета, сопроводив его песней из мультфильма «Облака, белогривые лошадки».
«Наше возвращение в Новогорск», – говорится в твиттере сборной.
В среду, 20 апреля, команда проведет только вечернее занятие в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре против Уругвая.
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— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.