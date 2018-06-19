Житель села под Белгородом оборудовал собственную фан-зону 

Алексей Чуйков, житель села Новая Нелидовка в Белгородском районе, оборудовал собственную фан-зону.

«Один сосед на «Газели» помог привезти экран, другие друзья помогали собирать, мы в четверг его ставили вшестером.

На первом матче были друзья — приезжали специально, родственники, соседи, некоторые соседи пришли просто на свет — увидели издалека конструкцию, мол, что это такое у вас тут интересное, можно посмотреть? Дети приезжали на велосипедах: «Можно мы посмотрим?» «Да, пожалуйста».

Все приходят со своей едой, кто-то со своими стульями, кто-то на мангале что-то готовит во время матча, в прошлый раз кашу варили в котелке.

Экран пять на три метра, там потребление порядка 10–15 киловатт в час, он подключен к дому. Соседи говорят, мол, давай мы будем скидываться на электричество», – сказал Чуйков.

В 21:00 по московскому времени сборная России сыграет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.