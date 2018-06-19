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    Житель села под Белгородом оборудовал собственную фан-зону 

    Алексей Чуйков, житель села Новая Нелидовка в Белгородском районе, оборудовал собственную фан-зону.

    «Один сосед на «Газели» помог привезти экран, другие друзья помогали собирать, мы в четверг его ставили вшестером.

    На первом матче были друзья — приезжали специально, родственники, соседи, некоторые соседи пришли просто на свет — увидели издалека конструкцию, мол, что это такое у вас тут интересное, можно посмотреть? Дети приезжали на велосипедах: «Можно мы посмотрим?» «Да, пожалуйста».

    Все приходят со своей едой, кто-то со своими стульями, кто-то на мангале что-то готовит во время матча, в прошлый раз кашу варили в котелке.

    Экран пять на три метра, там потребление порядка 10–15 киловатт в час, он подключен к дому. Соседи говорят, мол, давай мы будем скидываться на электричество», – сказал Чуйков.

    В 21:00 по московскому времени сборная России сыграет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ против Египта. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ТАСС

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    19.06.2018 20:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:54

      За это спасибо.

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 20 июня 2018, 06:33

      Молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 19 июня 2018, 23:08

      а флаг Англичан висит...

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 19 июня 2018, 20:51

      Отличная идея!

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