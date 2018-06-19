В Калининграде пьяный подполковник полиции приставал к хорватским болельщикам, а после ударил сотрудника Росгвардии

В Калининграде накануне матча первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 Хорватия – Нигерия (2:0) произошел неприятный инцидент.

Как сообщает «Новый Калининград», около трех часов ночи 16 июня в одном из баров в центре города мужчина, находящийся в нетрезвом виде, начал приставать к хорватским болельщикам, провоцирую их на драку. Сотрудник заведения вызвал наряд Росгвардии. Однако даже после того, как наряд прибыл на место происшествия, пьяный мужчина продолжал вести себя буйно. При обыске у него обнаружилось удостоверение старшего уполномоченного по особо важным делам ГУЭБ и ПК МВД России.

Подполковнику полиции было сделано замечание, но он не отреагировал на него и стал оскорблять сотрудников Росгвардии. К хулигану применили силу и надели на него наручники, после чего повели в служебный автомобиль. Там он нанес два удара в грудь прапорщику и повредил машину. В итоге правонарушителя вытащили из салона и уложили на землю, применив при этом перцовый газ и надев наручники еще и на ноги.