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    В Калининграде пьяный подполковник полиции приставал к хорватским болельщикам, а после ударил сотрудника Росгвардии

    В Калининграде накануне матча первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 ХорватияНигерия (2:0) произошел неприятный инцидент.

    Как сообщает «Новый Калининград», около трех часов ночи 16 июня в одном из баров в центре города мужчина, находящийся в нетрезвом виде, начал приставать к хорватским болельщикам, провоцирую их на драку. Сотрудник заведения вызвал наряд Росгвардии. Однако даже после того, как наряд прибыл на место происшествия, пьяный мужчина продолжал вести себя буйно. При обыске у него обнаружилось удостоверение старшего уполномоченного по особо важным делам ГУЭБ и ПК МВД России.

    Подполковнику полиции было сделано замечание, но он не отреагировал на него и стал оскорблять сотрудников Росгвардии. К хулигану применили силу и надели на него наручники, после чего повели в служебный автомобиль. Там он нанес два удара в грудь прапорщику и повредил машину. В итоге правонарушителя вытащили из салона и уложили на землю, применив при этом перцовый газ и надев наручники еще и на ноги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 18:30
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:35

      Совсем распоясался идиот.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 июня 2018, 20:50

      Перцовым газом пришлось отравить. А что было делать? Из буханки сделал кабриолет,наряд разбросал по канавам и придорожным кустам,будучи в наручниках.Обещал ещё и ядерное устройство применить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 июня 2018, 20:26

      можно фото Гада?
      наверняка субтильный офицер со впалыми от честности щеками..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 19 июня 2018, 20:24

      В семье не без урода

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 19 июня 2018, 19:48

      Оборотень балтийский)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 19 июня 2018, 19:23

      Ну, в ГУЭБ служат помеченные вседозволенностью экономические полицаи, которым всё по колено и никто не указ...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 июня 2018, 19:20

      Эх... Не стать ему теперь "полковником Захарченко"...! Губит людей не пиво, губит людей вод...а!

      5
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      ...
      Рейтинг: +101

      Stalin XP > cska-62 19 июня 2018, 19:25

      Если в башне *******, то что *****, что не *****
      Скот он и трезвый скот, а человек он и выпимши человек

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 июня 2018, 19:14

      Он уже не будет быковать с ксивой, на этой неделе его уволят. Будь я там и сала бы выписал хорошенько и дело до суда довёл, чтобы подобных отморозков в конторе было как можно меньше.

      8
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      Рейтинг: +101

      Stalin XP > Рубик Докоян 19 июня 2018, 19:22

      Сдаётся мне, что внезапно его уволили уже на прошлой неделе. Или в прошлом году. Или вообще окажется, что никогда и не служил, а ксиву напечатал дома на принтере. И внезапно у него окажется ноль выслуги и с 17 лет он нигде и никогда не работал )))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Stalin XP 19 июня 2018, 19:30

      Это раньше была практика задним числом ментов увольнять, дескать он уже не наш был. Сейчас этого не скрывают и Колокольцев уволит его быстро после проверки. Ещё и начальство его за ним пойдёт на пенсию. Это повадки действующих ментов, я тут хозяин и всё такое. Он же в баре, наверняка , постоянный клиент за счёт заведения. Это ОБЭП ( отдел борьбы с экономическими преступлениями )

      3
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      Рейтинг: +982

      O-Z 19 июня 2018, 19:00

      Это не подполковник Карпов случаем?)

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > O-Z 19 июня 2018, 20:53

      Карпов бы положил бы гвардию,,,

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 июня 2018, 18:57

      Нашей полиции следует опасаться больше, чем бандюг. Все это хорошо знают.

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      Рейтинг: +8590

      vashinin > prezent2017 19 июня 2018, 19:53

      факт))

      1
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