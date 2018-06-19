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  • В Калининграде пьяный подполковник полиции приставал к хорватским болельщикам, а после ударил сотрудника Росгвардии

В Калининграде пьяный подполковник полиции приставал к хорватским болельщикам, а после ударил сотрудника Росгвардии

19 июня 2018, 18:30
26

В Калининграде накануне матча первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 ХорватияНигерия (2:0) произошел неприятный инцидент.

Как сообщает «Новый Калининград», около трех часов ночи 16 июня в одном из баров в центре города мужчина, находящийся в нетрезвом виде, начал приставать к хорватским болельщикам, провоцирую их на драку. Сотрудник заведения вызвал наряд Росгвардии. Однако даже после того, как наряд прибыл на место происшествия, пьяный мужчина продолжал вести себя буйно. При обыске у него обнаружилось удостоверение старшего уполномоченного по особо важным делам ГУЭБ и ПК МВД России.

Подполковнику полиции было сделано замечание, но он не отреагировал на него и стал оскорблять сотрудников Росгвардии. К хулигану применили силу и надели на него наручники, после чего повели в служебный автомобиль. Там он нанес два удара в грудь прапорщику и повредил машину. В итоге правонарушителя вытащили из салона и уложили на землю, применив при этом перцовый газ и надев наручники еще и на ноги.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия
Комментарии (26)
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Чикомас
1529422338
Животное....
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Ден 781
1529422376
Мочу ещё надо было преминить
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Федя Кабак
1529422569
Придурок, что тут еще сказать
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prezent2017
1529423856
Нашей полиции следует опасаться больше, чем бандюг. Все это хорошо знают.
Ответить
Рубик Докоян
1529424896
Он уже не будет быковать с ксивой, на этой неделе его уволят. Будь я там и сала бы выписал хорошенько и дело до суда довёл, чтобы подобных отморозков в конторе было как можно меньше.
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cska-62
1529425237
Эх... Не стать ему теперь "полковником Захарченко"...! Губит людей не пиво, губит людей вод...а!
Ответить
insider_retro
1529425427
Ну, в ГУЭБ служат помеченные вседозволенностью экономические полицаи, которым всё по колено и никто не указ...
Ответить
shinnik
1529429173
можно фото Гада? наверняка субтильный офицер со впалыми от честности щеками..
Ответить
yorgenbarenz
1529430657
Перцовым газом пришлось отравить. А что было делать? Из буханки сделал кабриолет,наряд разбросал по канавам и придорожным кустам,будучи в наручниках.Обещал ещё и ядерное устройство применить.
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zigbert
1529487310
Совсем распоясался идиот.
Ответить
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