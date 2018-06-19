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    Уткин объявил об уходе с «Первого канала»

    Комментатор Василий Уткин сообщил, что покидает «Первый канал». Ранее он был приглашен для работы на матчах чемпионата мира-2018.

    «Я должен сделать короткое заявление. Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на «Первом канале». Мы расстались со взаимным уважением и с благодарностью с моей стороны.

    Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, я хочу об этом не говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность.

    Я продолжу говорить о чемпионате мира так как я этого хочу и сочту нужным у себя в социальных сетях и, в частности, на своем канале в YouTube.

    Это все. Играйте в футбол», – сказал Уткин.

    На «Первом канале» Уткин успел прокомментировать лишь один матч чемпионата мира: Португалия – Испания в первом туре группового раунда.

    Источник: YouTube

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    19.06.2018 16:19
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    Комментарии49
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 12:14

      Как же так Вася?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 19 июня 2018, 21:59

      жиробас-словоблуд и тут обгадился....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      mutabor 19 июня 2018, 20:02

      Конформисты, на Первом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:40

      опять за свой длинный язык пострадал поди, а ведь как радовался что ему еще один шанс дали...))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 19 июня 2018, 19:35

      Те, кто утверждают, что Уткин хреновый футбольный комментатор - сами себе дают полную характеристику. Слушайте дилетантов-невежд с голосами кастратов и тех, кто готов нести всякую пургу, лишь бы угодить кое-кому наверху. Вам то всё равно. Лишь бы пиво не кончалось...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 19 июня 2018, 19:16

      1 кАналу подходят только шл..хи которые говорят то что от них хотят

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      кран 19 июня 2018, 19:10

      Опять за матч успел нажраться? Или стул подходящий не нашли?)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 19 июня 2018, 18:44

      Жаль.. как комментатор он отличный, не то что дебил который комментировал матч открытия!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июня 2018, 18:26

      Тяжело жить в России имея собственное мнение.Но видимо учиться лизать,Василий,вам уже поздно.Так что живите спокойно,с чистой совестью.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 июня 2018, 18:21

      и с первого турнули

      0
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