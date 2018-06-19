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Уткин объявил об уходе с «Первого канала»

19 июня 2018, 16:19
49

Комментатор Василий Уткин сообщил, что покидает «Первый канал». Ранее он был приглашен для работы на матчах чемпионата мира-2018.

«Я должен сделать короткое заявление. Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на «Первом канале». Мы расстались со взаимным уважением и с благодарностью с моей стороны.

Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, я хочу об этом не говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность.

Я продолжу говорить о чемпионате мира так как я этого хочу и сочту нужным у себя в социальных сетях и, в частности, на своем канале в YouTube.

Это все. Играйте в футбол», – сказал Уткин.

На «Первом канале» Уткин успел прокомментировать лишь один матч чемпионата мира: Португалия – Испания в первом туре группового раунда.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Уткин Василий
Комментарии (49)
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1529414630
похоже ему обед или язык урезали
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Cules2013
1529414848
Уткин просто непотопляемый. Сколько его гнали отовсюду за его неадекватность, но каждый раз он каким-то чудом всплывал на новом месте работы. Подождём пару месяцев))
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InterMilLano1908
1529415432
Это из-за Навального и пипиську?)))
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Artemka69
1529415622
Блэт,Навальный!!!!!)))))
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ArReal
1529416167
Да он так отвратительно комментировал - вёл себя как подонок и чушь такую нёс, которую на уши не натянешь!
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insider_retro
1529416462
Заявлено по-заговорщицки, с намёком на революционное недержание и несдержанность!..)) Теперь на своём канале будет вещание, как бы, с другой стороны баррикад, но всё о том же футболе...))
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Cromathaar
1529417115
Ну не знаю, мне понравился комментарий на Испания - Португалия. Живенько так было.
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Одинокий волк Маквейд
1529419024
Этот мирок масс-медиа - тот еще серпентарий.
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андрей андреев
1529421991
Тяжело жить в России имея собственное мнение.Но видимо учиться лизать,Василий,вам уже поздно.Так что живите спокойно,с чистой совестью.
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Avaretz
1529424990
1 кАналу подходят только шл..хи которые говорят то что от них хотят
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