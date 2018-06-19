Уткин объявил об уходе с «Первого канала»

Комментатор Василий Уткин сообщил, что покидает «Первый канал». Ранее он был приглашен для работы на матчах чемпионата мира-2018.

«Я должен сделать короткое заявление. Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на «Первом канале». Мы расстались со взаимным уважением и с благодарностью с моей стороны.

Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, я хочу об этом не говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь, не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность.

Я продолжу говорить о чемпионате мира так как я этого хочу и сочту нужным у себя в социальных сетях и, в частности, на своем канале в YouTube.

Это все. Играйте в футбол», – сказал Уткин.

На «Первом канале» Уткин успел прокомментировать лишь один матч чемпионата мира: Португалия – Испания в первом туре группового раунда.