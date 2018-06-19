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    Зе Элиас: «Неймар забыл, как играть в команде»

    Бывший футболист сборной Бразилии Зе Элиас раскритиковал игру форварда команды Неймара в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Швейцарии, который завершился со счетом 1:1.

    «Он показал себя эгоистом на поле и по этой причине заработал на себе много фолов. Проблема в том, что Неймар забыл, как играть в команде, и постоянно передерживал мяч», – заявил 41-летний Зе Элиас.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Бразилия – Коста Рика состоится в пятницу, 22 июня, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    19.06.2018 07:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:32

      Верное замечание.

      1
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      Рейтинг: +846

      sined1951 19 июня 2018, 14:27

      Замечание правильное.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 19 июня 2018, 12:12

      До выеживается своими финтами и опять на пол года в больничку!!!!И все счастливы)))))

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июня 2018, 10:56

      В Барсе командную игру организовывает Месси.,Неймар играл там на команду. Посколько он не организатор,то какой с него спрос. Вообще связка Неймар,Месси,Суарес в Барсе была идеальна. Переоценен Неймар.Это видно.Да и сам он видимо это понял-начал выпендриваться.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 19 июня 2018, 08:26

      Как можно забыть то чего никогда не знал?

      2
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      Рейтинг: +1052

      mig28 > kella 19 июня 2018, 09:12

      Ну в Барсе он на команду не мало играл...а вот в Сантосе и Псж, как и в сборной, единоличник

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