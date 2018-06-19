Зе Элиас: «Неймар забыл, как играть в команде»

Бывший футболист сборной Бразилии Зе Элиас раскритиковал игру форварда команды Неймара в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Швейцарии, который завершился со счетом 1:1.

«Он показал себя эгоистом на поле и по этой причине заработал на себе много фолов. Проблема в том, что Неймар забыл, как играть в команде, и постоянно передерживал мяч», – заявил 41-летний Зе Элиас.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Бразилия – Коста Рика состоится в пятницу, 22 июня, в 15:00 по московскому времени.