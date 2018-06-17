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  • Дзагоев: «Даст бог, сборная России выйдет в 1/8 финала ЧМ, и я смогу сыграть»

Дзагоев: «Даст бог, сборная России выйдет в 1/8 финала ЧМ, и я смогу сыграть»

17 июня 2018, 12:59
12

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о своей травме, полученной в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0). У футболиста было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Окончательные сроки восстановления хавбека пока неизвестны, но точно не сыграет в поединке против Египта 19 июня..

«Левая нога порвалась впервые. Обычно рвалась правая. Все делал правильно и профессионально, причину назвать тяжело. При ходьбе есть болевые ощущения, но в первые три-четыре дня это нормально. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения. По срокам сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику.

Эмоции? Как вы думаете, какие могут быть? Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо меня. Надеюсь, еще успею сыграть. Даст бог, выйдем в 1/8 финала, и я смогу сыграть. Надежда остается. Лучик света появился, как врачи об этом сообщили.

Теория к Египту была вчера, я был на ней. Одно занятие, наверное, пропущу. Мы смотрели предыдущий матч Египта. Они хорошо прессингуют и обороняются, выше классом Саудовской Аравии. Надеюсь на положительный исход», – сказал Дзагоев.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Дзагоев Алан
Комментарии (12)
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Shtirlits
1529229761
Черышев пусть лучше играет.
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Vickont
1529229857
С днем рождения, Алан! Здоровья и успехов в карьере! Поправляйся скорее, ты очень нужен команде!
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Боцман59rus
1529230721
Черчесов баран, доломает Алана... - он должен играть на чистых мячах, минимально принимать участие в отборе и прессинге, разгонять атаку, но только до штрафной и вовремя расставаться с мячом, иначе соперник поломает. а шашлычник повесил на него функции денисова - в обороне и кокорина в атаке. -таким функционалом, он никогда не обладал, да и не должен. Думаю Алану следует готовиться к сезону и подальше от сборной, пока черчесов окончательно не спустил его здоровье в унитаз.
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Borz1
1529233428
После Египта будет видно
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спанчес
1529233641
не выйдет в 1-8 езжай домой
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Obojaemiy
1529244724
Да нахер ты нужен!!!! от тебя пользы как от козла молока.
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zigbert
1529246880
Будем надеяться на лучшее.
Ответить
Marsovich1881
1529247365
Да кому ты нужен мертвец. Слава богу, бог тебя наказал и вывел Черышева. А ты дрочил всю дорогу. На Евро Мяч попал случайно в плечо и типа забил
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Marsovich1881
1529247671
Даже не размялся, *** толком. Вот и обосрался, как всегда
Ответить
a-rakhmatov
1529248573
Алан, мы тоже верим в выход нашей сборной 1/8 финала, а тебе желаем скорейшего выздоровления))
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