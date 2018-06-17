Дзагоев: «Даст бог, сборная России выйдет в 1/8 финала ЧМ, и я смогу сыграть»

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о своей травме, полученной в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0). У футболиста было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Окончательные сроки восстановления хавбека пока неизвестны, но точно не сыграет в поединке против Египта 19 июня..

«Левая нога порвалась впервые. Обычно рвалась правая. Все делал правильно и профессионально, причину назвать тяжело. При ходьбе есть болевые ощущения, но в первые три-четыре дня это нормально. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения. По срокам сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику.

Эмоции? Как вы думаете, какие могут быть? Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо меня. Надеюсь, еще успею сыграть. Даст бог, выйдем в 1/8 финала, и я смогу сыграть. Надежда остается. Лучик света появился, как врачи об этом сообщили.

Теория к Египту была вчера, я был на ней. Одно занятие, наверное, пропущу. Мы смотрели предыдущий матч Египта. Они хорошо прессингуют и обороняются, выше классом Саудовской Аравии. Надеюсь на положительный исход», – сказал Дзагоев.