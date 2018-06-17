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    Дзагоев: «Даст бог, сборная России выйдет в 1/8 финала ЧМ, и я смогу сыграть»

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о своей травме, полученной в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0). У футболиста было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Окончательные сроки восстановления хавбека пока неизвестны, но точно не сыграет в поединке против Египта 19 июня..

    «Левая нога порвалась впервые. Обычно рвалась правая. Все делал правильно и профессионально, причину назвать тяжело. При ходьбе есть болевые ощущения, но в первые три-четыре дня это нормально. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения. По срокам сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику.

    Эмоции? Как вы думаете, какие могут быть? Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо меня. Надеюсь, еще успею сыграть. Даст бог, выйдем в 1/8 финала, и я смогу сыграть. Надежда остается. Лучик света появился, как врачи об этом сообщили.

    Теория к Египту была вчера, я был на ней. Одно занятие, наверное, пропущу. Мы смотрели предыдущий матч Египта. Они хорошо прессингуют и обороняются, выше классом Саудовской Аравии. Надеюсь на положительный исход», – сказал Дзагоев.

    Источник: Sport24

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    17.06.2018 12:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2018, 18:16

      Алан, мы тоже верим в выход нашей сборной 1/8 финала, а тебе желаем скорейшего выздоровления))

      0
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 17 июня 2018, 18:01

      Даже не размялся, *** толком. Вот и обосрался, как всегда

      0
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 17 июня 2018, 17:56

      Да кому ты нужен мертвец. Слава богу, бог тебя наказал и вывел Черышева. А ты дрочил всю дорогу. На Евро Мяч попал случайно в плечо и типа забил

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 17:48

      Будем надеяться на лучшее.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 июня 2018, 17:12

      Да нахер ты нужен!!!! от тебя пользы как от козла молока.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июня 2018, 14:07

      не выйдет в 1-8 езжай домой

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 июня 2018, 14:03

      После Египта будет видно

      0
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 17 июня 2018, 13:57

      Выйдет конечно, а там Португалия будет ждать)

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 17 июня 2018, 13:18

      Черчесов баран, доломает Алана...
      - он должен играть на чистых мячах, минимально принимать участие в отборе и прессинге, разгонять атаку, но только до штрафной и вовремя расставаться с мячом, иначе соперник поломает.
      а шашлычник повесил на него функции денисова - в обороне и кокорина в атаке.
      -таким функционалом, он никогда не обладал, да и не должен.
      Думаю Алану следует готовиться к сезону и подальше от сборной, пока черчесов окончательно не спустил его здоровье в унитаз.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Боцман59rus 17 июня 2018, 14:09

      Друг, а ты рекомендации напиши медицинскому и тренерскому штабу сборной, вдруг поможет)
      Не забудь компетенцию свою подтвердить-Специалист форумный))

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 июня 2018, 13:04

      С днем рождения, Алан! Здоровья и успехов в карьере! Поправляйся скорее, ты очень нужен команде!

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