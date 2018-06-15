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    Глушаков: «Буду играть, пока колени не сотрутся. Хотел бы завершить карьеру в «Спартаке» лет через семь-восемь»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что пока не думает о переезде в другой чемпионат. По словам 31-летнего футболиста, он хотел бы завершить карьеру через семь-восемь лет в стане красно-белых.

    «Может быть, в ближайшее зарубежье и уеду. Казахстан и Беларусь? Нет-нет, но недалеко. Пока точно не эти страны, хотя нельзя зарекаться. Вообще, о переезде в другую страну не думаю, потому что я игрок «Спартака», люблю «Спартак». Как сложится дальше, никто не знает, потому что время бежит очень быстро. Может быть конкуренция, молодежь растет. Не зарекаюсь, но никуда не хочу уходить. Люблю «Спартак» и хочу играть здесь.

    Вернуться в «Локомотив»? У меня же контракт со «Спартаком». За деньги туда бы я не пошел. Если я не нужен «Спартаку», то могу рассматривать какие-то другие варианты. Не буду же сидеть на месте и кукурузу охранять. У меня есть семья, дети. Мне уже 31 год, я многое видел, но футболист всегда растет, прогрессирует. Буду играть, пока колени не сотрутся.

    Безусловно, хотел бы завершить карьеру в «Спартаке». Лет через семь-восемь», – сказал Глушаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.06.2018 15:58
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 12:16

      Главное не снижай к себе требовательность Денис и все у тебя сложится удачно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 18:48

      если здоровье и физ. кондиции позволят то почему бы и нет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 15 июня 2018, 18:01

      Ползи в Ростов, если возьмут !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 17:19

      Денис, ну ты юморист однако.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 15 июня 2018, 16:36

      почему колени то????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8757

      tesch > alp 15 июня 2018, 22:13

      место основных травм в футболе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 15 июня 2018, 16:13

      В какой же ты позе играешь?

      2
      Ответить
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