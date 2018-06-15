Глушаков: «Буду играть, пока колени не сотрутся. Хотел бы завершить карьеру в «Спартаке» лет через семь-восемь»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что пока не думает о переезде в другой чемпионат. По словам 31-летнего футболиста, он хотел бы завершить карьеру через семь-восемь лет в стане красно-белых.

«Может быть, в ближайшее зарубежье и уеду. Казахстан и Беларусь? Нет-нет, но недалеко. Пока точно не эти страны, хотя нельзя зарекаться. Вообще, о переезде в другую страну не думаю, потому что я игрок «Спартака», люблю «Спартак». Как сложится дальше, никто не знает, потому что время бежит очень быстро. Может быть конкуренция, молодежь растет. Не зарекаюсь, но никуда не хочу уходить. Люблю «Спартак» и хочу играть здесь.

Вернуться в «Локомотив»? У меня же контракт со «Спартаком». За деньги туда бы я не пошел. Если я не нужен «Спартаку», то могу рассматривать какие-то другие варианты. Не буду же сидеть на месте и кукурузу охранять. У меня есть семья, дети. Мне уже 31 год, я многое видел, но футболист всегда растет, прогрессирует. Буду играть, пока колени не сотрутся.

Безусловно, хотел бы завершить карьеру в «Спартаке». Лет через семь-восемь», – сказал Глушаков.