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    Президент «Урала»: «Клубы в России исчезают, потому что все деньги находятся в Москве»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал исключение «Амкара» из числа участников РФПЛ следующего сезона. Функционер выдвинул причину происходящего.

    «Все деньги в Москве! Все! Алмазы, трубы, газ… Все почему-то там. Как содержать клубы в регионах?

    Вот я сейчас пойду к человеку, который в Екатеринбурге на плаву и может дать деньги на «Урал». А он, оказывается, в Москве сидит. Зачем ему тратиться на «Урал», он ведь и так налоги платит?! Вот и все», – сказал Иванов.

    Ранее прекратили существование «Тосно» и «Кубань».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2018 15:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 июня 2018, 12:19

      Расскажи это Галицкому, который "Краснодар" с нуля основал, и не в Москве. Просто кто-то умеет зарабатывать, а кто-то только тратить, и вечно ноет, что мало дают.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 23:31

      Вот и приходится сдавать матчи московским клубам, чтобы денюжки обратно вернуть - добавил Иванов.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июня 2018, 18:49

      Григорий рисково рассуждает.) Крысы не любят,когда на них фонариком светят.

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 15 июня 2018, 16:23

      Видно по трансляции ЧМ как там футбол нужен

      1
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      Рейтинг: +630

      garet12222 > Cosh18 16 июня 2018, 20:03

      а что тебе не понравилось? только самые дорогие места были не полностью раскуплены. 80% мест было занято. в регионах 12к рубликов за 1 билет доровато.

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 > garet12222 18 июня 2018, 15:38

      В Москве это тоже дороговато) По телику дешевле)

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 июня 2018, 15:58

      Он имеет ввиду что предприятия все зарегистрированы в Москве и платят налоги они соответственно туда, а так может если бы по областям были может область им налоговые льготы сделало за вклад в определенный вид спорта

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      Рейтинг: +508

      triton004 15 июня 2018, 15:27

      Ну б.ля кто бы сомневался

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июня 2018, 15:17

      Финансовые доходы, в том числе и Москвы отбирает правительство
      для бюджета РФ, а потом копейки выделяет регионам на всё.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ivan-soccer-fan 15 июня 2018, 16:14

      Это и так понятно.

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