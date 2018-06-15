Президент «Урала»: «Клубы в России исчезают, потому что все деньги находятся в Москве»

Расскажи это Галицкому, который "Краснодар" с нуля основал, и не в Москве. Просто кто-то умеет зарабатывать, а кто-то только тратить, и вечно ноет, что мало дают.
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал исключение «Амкара» из числа участников РФПЛ следующего сезона. Функционер выдвинул причину происходящего.
«Все деньги в Москве! Все! Алмазы, трубы, газ… Все почему-то там. Как содержать клубы в регионах?
Вот я сейчас пойду к человеку, который в Екатеринбурге на плаву и может дать деньги на «Урал». А он, оказывается, в Москве сидит. Зачем ему тратиться на «Урал», он ведь и так налоги платит?! Вот и все», – сказал Иванов.