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  • Президент «Урала»: «Клубы в России исчезают, потому что все деньги находятся в Москве»

Президент «Урала»: «Клубы в России исчезают, потому что все деньги находятся в Москве»

15 июня 2018, 15:10
10

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал исключение «Амкара» из числа участников РФПЛ следующего сезона. Функционер выдвинул причину происходящего.

«Все деньги в Москве! Все! Алмазы, трубы, газ… Все почему-то там. Как содержать клубы в регионах?

Вот я сейчас пойду к человеку, который в Екатеринбурге на плаву и может дать деньги на «Урал». А он, оказывается, в Москве сидит. Зачем ему тратиться на «Урал», он ведь и так налоги платит?! Вот и все», – сказал Иванов.

Ранее прекратили существование «Тосно» и «Кубань».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (10)
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vladimir-7
1529065024
Финансовые доходы, в том числе и Москвы отбирает правительство для бюджета РФ, а потом копейки выделяет регионам на всё.
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triton004
1529065638
Ну б.ля кто бы сомневался
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кузнецов артем
1529067500
Он имеет ввиду что предприятия все зарегистрированы в Москве и платят налоги они соответственно туда, а так может если бы по областям были может область им налоговые льготы сделало за вклад в определенный вид спорта
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Cosh18
1529069029
Видно по трансляции ЧМ как там футбол нужен
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yorgenbarenz
1529077790
Григорий рисково рассуждает.) Крысы не любят,когда на них фонариком светят.
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prezent2017
1529094700
Вот и приходится сдавать матчи московским клубам, чтобы денюжки обратно вернуть - добавил Иванов.
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Smekaev
1529140788
Расскажи это Галицкому, который "Краснодар" с нуля основал, и не в Москве. Просто кто-то умеет зарабатывать, а кто-то только тратить, и вечно ноет, что мало дают.
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