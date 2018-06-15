Президент «Урала»: «Клубы в России исчезают, потому что все деньги находятся в Москве»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал исключение «Амкара» из числа участников РФПЛ следующего сезона. Функционер выдвинул причину происходящего.

«Все деньги в Москве! Все! Алмазы, трубы, газ… Все почему-то там. Как содержать клубы в регионах?

Вот я сейчас пойду к человеку, который в Екатеринбурге на плаву и может дать деньги на «Урал». А он, оказывается, в Москве сидит. Зачем ему тратиться на «Урал», он ведь и так налоги платит?! Вот и все», – сказал Иванов.

Ранее прекратили существование «Тосно» и «Кубань».