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«Сампдория» хочет приобрести у «Зенита» Паредеса

15 июня 2018, 13:33
21

«Сампдория» планирует усилиться полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

Генуэзцы хотят заменить аргентинцем Лукаса Торрейру, который может продолжить карьеру в «Арсенале».

Сам Паредес желает вернуться в Италию. Он был рад вновь поработать под руководством главного тренера «блучеркьяти» Марко Джампаоло, который тренировал его в «Эмполи» в сезоне-2015/16.

По информации СМИ, «Зенит» требует за хавбека не менее 23 миллионов евро. «Сампдория» же убеждена, что ей удастся договориться о трансфере игрока за 20 миллионов.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона. Его контракт с петербуржцами действует до 2022 года.

Источник: Football Italia
Зенит Сампдория Паредес Леандро
Комментарии (21)
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Куртуазные манеры
1529059312
В очередь, сукины дети, в очередь.
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Рубик Докоян
1529059483
Его купили за 23 ляма и "личка" годовая в "Зените" была 5 лямов. Фурсенко изрёк, что через 2г. аргентинцы будут стоить 50 млн. евро. Вот, чтобы выйти в ноль пусть разницу до 28 млн. евро и доплачивает. Пизнесмены успешные...
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insider_retro
1529059558
Так необходимого год назад, теперь будут пристраивать, хоть куда, лишь бы в деньгах не потерять... Шедевр бизнеса и спортивного разума в действии...
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Приус
1529059759
Началась любимая питерская забава.
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СШГЭС
1529060035
Все межсезонье мусолили трансферы этого Паредеса с Маноласом.
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Svoysvoemubrat
1529060674
Уже наигрался?
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максат567
1529061244
Парни, как там ваши ставочи? Пока вы просаживаете капусту на ставках ЧМ, на king-ball.ru ежедневно дают верняки! За три дня поднял полугодовалую зарплату. Короч думайте сами, решайте сами!
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hevbn 28
1529062151
От этого возможного трансфера по моему выиграют все и Сампа. получит игрока который им нужен и сам Парадес получит возможность играть там где он может показать всё на что он способен. А Зенит во первых заработает деньги на игроке который им не подошёл, а во вторых избавится от дорогостоящего игрока, чем он дольше будет оставаться в Петербурге ( в этом состоянии ) тем будет меньше стоить, так что продавать его нужно сейчас , если конечно Сергей Богданович не сможет его замотивировать на выступление в Зените.
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Zenmaster
1529072365
Продавать -- чем скорей , тем лучше !!!
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zigbert
1529138880
Все будет зависеть от желания самого Паредеса.
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