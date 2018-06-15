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    «Сампдория» хочет приобрести у «Зенита» Паредеса

    «Сампдория» планирует усилиться полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

    Генуэзцы хотят заменить аргентинцем Лукаса Торрейру, который может продолжить карьеру в «Арсенале».

    Сам Паредес желает вернуться в Италию. Он был рад вновь поработать под руководством главного тренера «блучеркьяти» Марко Джампаоло, который тренировал его в «Эмполи» в сезоне-2015/16.

    По информации СМИ, «Зенит» требует за хавбека не менее 23 миллионов евро. «Сампдория» же убеждена, что ей удастся договориться о трансфере игрока за 20 миллионов.

    Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона. Его контракт с петербуржцами действует до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    15.06.2018 13:33
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:48

      Все будет зависеть от желания самого Паредеса.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 июня 2018, 18:14

      А я думаю с Семаком заиграет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 июня 2018, 17:19

      Продавать -- чем скорей , тем лучше !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 15 июня 2018, 16:34

      а тот вроде, в милан собирался ))))))))))))) херле играть разучился, скоро и в торпедо не примут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 15 июня 2018, 16:25

      ПАРАДЕС :-))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 июня 2018, 16:16

      Сампдория за 30 3-х таких купит

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 15:58

      Пусть 30 заплатят. Надо же прибыль иметь.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июня 2018, 15:57

      думаю предложений по Паредесу нет, только утки

      2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 15 июня 2018, 14:52

      Надо удовлетворить Сапмдорию

      1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 15 июня 2018, 14:40

      Как раз его уровень!!!

      1
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