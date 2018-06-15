«Сампдория» хочет приобрести у «Зенита» Паредеса

«Сампдория» планирует усилиться полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

Генуэзцы хотят заменить аргентинцем Лукаса Торрейру, который может продолжить карьеру в «Арсенале».

Сам Паредес желает вернуться в Италию. Он был рад вновь поработать под руководством главного тренера «блучеркьяти» Марко Джампаоло, который тренировал его в «Эмполи» в сезоне-2015/16.

По информации СМИ, «Зенит» требует за хавбека не менее 23 миллионов евро. «Сампдория» же убеждена, что ей удастся договориться о трансфере игрока за 20 миллионов.

Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона. Его контракт с петербуржцами действует до 2022 года.