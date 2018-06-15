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  • Лебедев: «Теперь люди, которые унижали и оскорбляли сборную России, должны замолчать и извиниться»

Лебедев: «Теперь люди, которые унижали и оскорбляли сборную России, должны замолчать и извиниться»

15 июня 2018, 12:09
65

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что критикам сборной России после разгромной победы над Саудовской Аравией (5:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018 стоит замолчать и извиниться перед игроками и тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

– Черчесов этой победой ответил всем своим хейтерам?

– Думаю, да. Ребята и сам Станислав Саламович доказали, что скептики, критики, те люди, которые унижали и оскорбляли нашу сборную на протяжении последних месяцев во время подготовки к турниру, должны замолчать и извиниться.

– Даже так?

– Я понимаю, что сборная Саудовской Аравии – не топ-уровень, но тем не менее… Матч открытия, победа, да еще и такая убедительная! В любом случае нашей команде уже сейчас можно сказать спасибо, что бы ни случилось дальше. Она подарила нашей стране вчера настоящий праздник, который мы ждали долгих восемь лет. Честно говоря, с утра пытался вспомнить, когда мы последний раз побеждали на ЧМ…

– На чемпионате мира-2002 года Тунис – 2:0.

– Да, точно. Вы по долгу службы помните, а простые болельщики, думаю, так сразу и не скажут. Была же у нас Бразилии-2014, где мы ничего не смогли сделать. То есть прошло 16 лет с той победы! То есть Черчесов с этой командой в любом случае уже вошел в историю, и им за это спасибо. Отдельно отмечу эмоции ребята, а особенно Дзюбы. Его чуть не разорвало от счастья, когда он вышел на замену и тут же забил гол. Думаю, его разрывает до сих пор. Если Станислав Саламович рискнет, а он, думаю, так и должен сделать, в матче с Египтом поставит Артема сразу в старт вместо Смолова, то и египтяне пострадают от нашей команды. Тогда критики вообще ничего не смогут сказать.

Следующий свой поединок на чемпионате мира россияне проведу во вторник, 19 июня, против Египта. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Черчесов Станислав Лебедев Игорь
Комментарии (65)
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Мары
1529054121
Вот такие у нас думцы с чем я всех и поздравляю. В следующий раз думайте, когда кладёте бюлетень в урну и заранее узнавайте о своих избранников всё что нужно.Иначе опять отару баранов выберем.
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Боцман59rus
1529054187
Депутат от фракции ЛГБТ...
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momwig_
1529055652
О да. Теперь все критики пристыженно заткнут рты. Это ж - когда такое было, чтобы у Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу кто-то выигрывал?! Такое не удавалось ещё никогда! Никому! Ни одного разнесчастного раза!!! Уникальное достижение!..
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ROSTOV SUPER
1529055876
Птица - лебедь , рано петь дифирамбы , еще два матча , вот тогда и похвалим или ..........., ну вы сами знаете что тогда !
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ArReal
1529055976
Тебя забыли спросить что нам делать? Кем он себя возомнил? Первый тайм отбивались - владение 60 на 40 было - в матче со слабейшей командой турнира!
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insider_retro
1529057519
Память недалёкая, а с рекомендациями по критике и рукоплесканию лезет!...))
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Братья Васильевы
1529058783
Когда так вынесут Уругвай, тогда можно извиняться. Тем, кто хамил, конечно.
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Ахимас Вельде
1529059093
Рано ликовать. Арабы были настолько плохи, что федерация административно наказала команду. Халява закончилась, поглядим какие наши против вменяемых команд.
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Куртуазные манеры
1529059418
Эта легкая победа еще может сыграть злую шутку с нашими супер-профи.
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Одинокий волк Маквейд
1529061023
Этот флюгер махом переобулся, сразу видно депутата.
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