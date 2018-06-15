Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лебедев: «Теперь люди, которые унижали и оскорбляли сборную России, должны замолчать и извиниться»

    Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что критикам сборной России после разгромной победы над Саудовской Аравией (5:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018 стоит замолчать и извиниться перед игроками и тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

    – Черчесов этой победой ответил всем своим хейтерам?

    – Думаю, да. Ребята и сам Станислав Саламович доказали, что скептики, критики, те люди, которые унижали и оскорбляли нашу сборную на протяжении последних месяцев во время подготовки к турниру, должны замолчать и извиниться.

    – Даже так?

    – Я понимаю, что сборная Саудовской Аравии – не топ-уровень, но тем не менее… Матч открытия, победа, да еще и такая убедительная! В любом случае нашей команде уже сейчас можно сказать спасибо, что бы ни случилось дальше. Она подарила нашей стране вчера настоящий праздник, который мы ждали долгих восемь лет. Честно говоря, с утра пытался вспомнить, когда мы последний раз побеждали на ЧМ…

    – На чемпионате мира-2002 года Тунис – 2:0.

    – Да, точно. Вы по долгу службы помните, а простые болельщики, думаю, так сразу и не скажут. Была же у нас Бразилии-2014, где мы ничего не смогли сделать. То есть прошло 16 лет с той победы! То есть Черчесов с этой командой в любом случае уже вошел в историю, и им за это спасибо. Отдельно отмечу эмоции ребята, а особенно Дзюбы. Его чуть не разорвало от счастья, когда он вышел на замену и тут же забил гол. Думаю, его разрывает до сих пор. Если Станислав Саламович рискнет, а он, думаю, так и должен сделать, в матче с Египтом поставит Артема сразу в старт вместо Смолова, то и египтяне пострадают от нашей команды. Тогда критики вообще ничего не смогут сказать.

    Следующий свой поединок на чемпионате мира россияне проведу во вторник, 19 июня, против Египта. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2018 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии63
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:36

      Здоровая критика не помешает любой команде.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 15 июня 2018, 20:41

      именно член

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 15 июня 2018, 18:42

      Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.Ты своё слово скажешь после оставшихся двух игр, а пока бы помолчал сосунок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июня 2018, 18:37

      Жирик-юниор знает,когда сказать,а когда промолчать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 18:05

      та критика была заслуженной, если вот вчера выложились на полную и отыграли классно то и вопросов к ним нет, всегда бы так, болельщики же хотят видеть отдачу и когда футболисты стараются их всегда с удовольствием поддержат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 15 июня 2018, 15:59

      Какой же он всё таки лицемер - на Кубке Конфедераций сам обсерал больше всех и даже грозился Жиркову в морду дать - а теперь совсем другое несёт...Тьфу

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 15:56

      Подожди еще, внук юриста. Посмотри как Ипипет играет, сейчас перерыв. А еще Салах выйдет, на нашу-то защиту! Ну а Уругвай рекламировать не нужно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 15 июня 2018, 15:28

      Ой б** обыграть САУДОВСКУ АРАВИЮ это сверх достижение!!! После Уругвая че ты прохрюкаешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июня 2018, 14:53

      Лебедь, бросай пить и будешь утром всё помнить. Расскажи нам,
      что ты конкретно сделал для футбола в целом и сборной РФ, в
      частности, работая в РФС и депутатом в ГД.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr > vladimir-7 15 июня 2018, 15:23

      Лебедь хранитель "общака" ЛДПР. Всё, что нажито не посильным трудом всё в семью.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 15 июня 2018, 14:48

      Не рановато-ли петь дифирамбы. Давайте посмотрим как с Египтянами сыграем.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11