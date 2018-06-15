Лебедев: «Теперь люди, которые унижали и оскорбляли сборную России, должны замолчать и извиниться»

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что критикам сборной России после разгромной победы над Саудовской Аравией (5:0) в первом матче группового этапа чемпионата мира-2018 стоит замолчать и извиниться перед игроками и тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

– Черчесов этой победой ответил всем своим хейтерам?

– Думаю, да. Ребята и сам Станислав Саламович доказали, что скептики, критики, те люди, которые унижали и оскорбляли нашу сборную на протяжении последних месяцев во время подготовки к турниру, должны замолчать и извиниться.

– Даже так?

– Я понимаю, что сборная Саудовской Аравии – не топ-уровень, но тем не менее… Матч открытия, победа, да еще и такая убедительная! В любом случае нашей команде уже сейчас можно сказать спасибо, что бы ни случилось дальше. Она подарила нашей стране вчера настоящий праздник, который мы ждали долгих восемь лет. Честно говоря, с утра пытался вспомнить, когда мы последний раз побеждали на ЧМ…

– На чемпионате мира-2002 года Тунис – 2:0.

– Да, точно. Вы по долгу службы помните, а простые болельщики, думаю, так сразу и не скажут. Была же у нас Бразилии-2014, где мы ничего не смогли сделать. То есть прошло 16 лет с той победы! То есть Черчесов с этой командой в любом случае уже вошел в историю, и им за это спасибо. Отдельно отмечу эмоции ребята, а особенно Дзюбы. Его чуть не разорвало от счастья, когда он вышел на замену и тут же забил гол. Думаю, его разрывает до сих пор. Если Станислав Саламович рискнет, а он, думаю, так и должен сделать, в матче с Египтом поставит Артема сразу в старт вместо Смолова, то и египтяне пострадают от нашей команды. Тогда критики вообще ничего не смогут сказать.

Следующий свой поединок на чемпионате мира россияне проведу во вторник, 19 июня, против Египта. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.