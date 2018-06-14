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  • Канчельскис: «Победа над саудовцами? Смешно было бы не обыграть команду уровня ПФЛ»

Канчельскис: «Победа над саудовцами? Смешно было бы не обыграть команду уровня ПФЛ»

14 июня 2018, 22:48
19

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился комментариями после победы команды в первом матче чемпионата мира-2018 против сборной Саудовской Аравии (5:0). Эксперт удовлетворен.

– Сейчас у меня удовлетворение. Футболисты молодцы, порадовали всех болельщиков. Жизнь продолжается, Конечно, Саудовская Аравия – это команда первого дивизиона нашего, по-моему, даже второго дивизиона. С таким футболом непонятно как они вообще отобрались на чемпионат мира. Пленные какие-то вышли.

– Сборной России не давали шансов даже перед матчем с саудитам. Хоронили сборную накануне ЧМ…

– Да нет, ребят. Смешно, если не обыгрывать соперника, который еле-еле дышит. Поймите, это было бы безобразием. То, что мы забили и почувствовали уверенность это хорошо, рад за ребят. Посмотрим, как дальше будем играть против нормальных соперников. Это же не соперник, не команда. Забыть надо эту игру быстрее и вообще о ней не говорить.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Канчельскис Андрей
Комментарии (19)
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Cruser
1529006839
И правда говоря соперник слабый, по рейтингу ФИФА играли 2 самые слабые сборные этого чемпионата, вот с Египтом и проверим,обыграют наши выйдем в 1/8 финала
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Shtirlits
1529008082
Андрея вообще считаю лучшим экспертом.
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Ragnar Viking
1529008716
Не выиграно,а куплено☝️
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vitvik
1529008790
Саудиты в 94 году вышли из группы на ЧМ с шестью очками. Канчельскис в сборных какого уровня играл?
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bset
1529008931
Германия - Саудовская Аравия 2:1. И смотрелись они прилично. На ЧМ слабых команд не бывает (ну из тех, кто туда отобрался, а не автоматически попал).
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Par Mezan
1529009686
Да ты что говоришь-та, лишенец!!! Как в такой святой для страны день крамольные речи вести смеешь? Ведь силой воли, верой и правдой побеждаем ЛУЧШИЕ команды мира... Наша сборная - всех подзаборных сборных сборней!
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FanatSerj
1529010774
ну прям ПФЛ )) что так высоко то махнул ЛФЛ уж тогда бы ляпнул)))
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val-berezko
1529030599
А игра Саудовской Аравии с Германией накануне? В ЧМ слабых нет!
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Мары
1529046110
Ну какая саудиты команда, покажут следующие матчи. Я б их хоронить и четвертовать раньше времени не стал. В одном Андрей прав.Обыгрывать их было надо.
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zigbert
1529133756
Проверкой слов Канчельскиса ,будут следующие игры Саудовской Аравии.
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