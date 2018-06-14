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    Канчельскис: «Победа над саудовцами? Смешно было бы не обыграть команду уровня ПФЛ»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился комментариями после победы команды в первом матче чемпионата мира-2018 против сборной Саудовской Аравии (5:0). Эксперт удовлетворен.

    – Сейчас у меня удовлетворение. Футболисты молодцы, порадовали всех болельщиков. Жизнь продолжается, Конечно, Саудовская Аравия – это команда первого дивизиона нашего, по-моему, даже второго дивизиона. С таким футболом непонятно как они вообще отобрались на чемпионат мира. Пленные какие-то вышли.

    – Сборной России не давали шансов даже перед матчем с саудитам. Хоронили сборную накануне ЧМ…

    – Да нет, ребят. Смешно, если не обыгрывать соперника, который еле-еле дышит. Поймите, это было бы безобразием. То, что мы забили и почувствовали уверенность это хорошо, рад за ребят. Посмотрим, как дальше будем играть против нормальных соперников. Это же не соперник, не команда. Забыть надо эту игру быстрее и вообще о ней не говорить.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2018 22:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 10:22

      Проверкой слов Канчельскиса ,будут следующие игры Саудовской Аравии.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 июня 2018, 19:32

      Высказался участник знаменитого противостояния 1997 г.
      Кипр - Россия - 1:1.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 10:01

      Ну какая саудиты команда, покажут следующие матчи.
      Я б их хоронить и четвертовать раньше времени не стал.
      В одном Андрей прав.Обыгрывать их было надо.

      4
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 15 июня 2018, 09:26

      это лабус говнюк...ему до России дела нету....он бы ручки потирал от радости потирал если бы мы оконфузились....

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 15 июня 2018, 07:12

      Скоро заткнется

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июня 2018, 05:43

      А игра Саудовской Аравии с Германией накануне? В ЧМ слабых нет!

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 15 июня 2018, 05:28

      Уже и 5-0 и все равно кому-то смешно.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 июня 2018, 04:33

      все еще впереди

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      Рейтинг: +834

      val-berezko > sprint5 15 июня 2018, 05:44

      Впереди -Магадан! Думай,хотя бы иногда.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 00:12

      ну прям ПФЛ )) что так высоко то махнул ЛФЛ уж тогда бы ляпнул)))

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 июня 2018, 23:54

      Да ты что говоришь-та, лишенец!!!
      Как в такой святой для страны день крамольные речи вести смеешь?
      Ведь силой воли, верой и правдой побеждаем ЛУЧШИЕ команды мира...
      Наша сборная - всех подзаборных сборных сборней!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Par Mezan 15 июня 2018, 00:14

      Дааа ужжжж

      1
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