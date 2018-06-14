Канчельскис: «Победа над саудовцами? Смешно было бы не обыграть команду уровня ПФЛ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился комментариями после победы команды в первом матче чемпионата мира-2018 против сборной Саудовской Аравии (5:0). Эксперт удовлетворен.

– Сейчас у меня удовлетворение. Футболисты молодцы, порадовали всех болельщиков. Жизнь продолжается, Конечно, Саудовская Аравия – это команда первого дивизиона нашего, по-моему, даже второго дивизиона. С таким футболом непонятно как они вообще отобрались на чемпионат мира. Пленные какие-то вышли.

– Сборной России не давали шансов даже перед матчем с саудитам. Хоронили сборную накануне ЧМ…

– Да нет, ребят. Смешно, если не обыгрывать соперника, который еле-еле дышит. Поймите, это было бы безобразием. То, что мы забили и почувствовали уверенность это хорошо, рад за ребят. Посмотрим, как дальше будем играть против нормальных соперников. Это же не соперник, не команда. Забыть надо эту игру быстрее и вообще о ней не говорить.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая