Черчесов: «Путин поздравил сборную России с победой над Саудовской Аравией»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что президент РФ Владимир Путин поздравил команду с победой над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Путин нас поздравил и попросил передать футболистам благодарность за их игру, которая порадовала всю страну», – сказал Черчесов.

Следующий соперник сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 – Египет. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

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