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    Черчесов: «Путин поздравил сборную России с победой над Саудовской Аравией»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что президент РФ Владимир Путин поздравил команду с победой над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «Путин нас поздравил и попросил передать футболистам благодарность за их игру, которая порадовала всю страну», – сказал Черчесов.

    Следующий соперник сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 – Египет. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

    Источник: Sport24

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    14.06.2018 21:00
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 14 июня 2018, 21:22

      Кадыров не поздравил?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > каа 14 июня 2018, 21:46

      Нет, он был в свите Путина на случай иного результата... :-))) И футболистов об этом предупредили... :-))) Шутка, конечно...

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа > cska-62 14 июня 2018, 21:58

      )))...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 июня 2018, 21:03

      "«Путин нас поздравил и попросил передать футболистам благодарность за их игру" и в награду повысил пенсионный возраст для них на 5 лет,а для их жён на 8.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > андрей андреев 14 июня 2018, 21:37

      Поэтому они Игнашевича не отпускают на покой (

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