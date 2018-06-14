Черышев – первый игрок в истории матчей открытия ЧМ, забивший после выхода на замену

Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом тайме матча открытия ЧМ-2018 со счетом 2:0.

Второй гол забил Денис Черышев. Полузащитник вышел на замену Алану Дзагоеву, повредившего заднюю поверхность бедра.

Черышев стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который вышел на замену в матче открытия турнира и отметился голом. Об этом сообщил микроблогер MisterChip.

«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.