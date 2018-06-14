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    Черышев – первый игрок в истории матчей открытия ЧМ, забивший после выхода на замену

    Сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в первом тайме матча открытия ЧМ-2018 со счетом 2:0.

    Второй гол забил Денис Черышев. Полузащитник вышел на замену Алану Дзагоеву, повредившего заднюю поверхность бедра.

    Черышев стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который вышел на замену в матче открытия турнира и отметился голом. Об этом сообщил микроблогер MisterChip.

    «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Twitter

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    14.06.2018 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 21:08

      молодец, еще и второй классный положил!

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 14 июня 2018, 20:32

      А если учесть,что забил два-вааще ЛЕГЕНДА!!!!!!!!!!

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