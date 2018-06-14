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    Ткаченко: «Отношение к Черчесову хуже, чем он есть на самом деле»

    Футбольный агент Герман Ткаченко в преддверии чемпионата мира-2018 поговорил о фигуре главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    «Я не адвокат Черчесова и не собираюсь им быть. Но мне кажется, что отношение к нему тоже хуже, чем он есть на самом деле. Я разговаривал с ним недавно, и мне кажется, что он понимает, что эту ситуацию можно вывернуть на пользу сборной.

    Весь тот негатив, может, и должен канализироваться на нем. Этим самым можно снять излишне негативное давление на команду. «У нас хорошие игроки, они отлично работают, и если что-то пойдет не так, виноват буду только я».

    Это не только может расслабить в позитивном значении слова игроков, но и создать правильную мотивационную платформу, что мы будем биться за себя, за страну и за того парня.

    За всe свое время в футболе я всегда придерживался тезиса, что команду, игрока, сборную нужно поддерживать всегда, особенно когда ей плохо, у нее что-то не получается, а требовать больше – когда всe хорошо. Проблемы этой сборной нужно решать уже не сейчас», – сказал Ткаченко.

    Сборная стартует на чемпионате мира в 18:00 по Москве.

    Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

    Источник: БИЗНЕС Online

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    14.06.2018 13:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июня 2018, 15:59

      в интернете Черчесова демонизировали хуже Сталина, хотя после ухода Капелло обреченность была полнейшая, что никто или не может или не хочет взять на себя ответственность за сборную и когда выбрали Черчесова отношение было ну пусть хоть он будет, понятно же что дело не в тренере, там уже все перетанцевали, а толку мало.
      А сейчас из него прям главного демона делают, вот бы не он до финала бы точно дошли ))) Не в нем причина, немножко выше посмотреть надо на строителя "нашего"

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